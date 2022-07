Lidl propone l’elettrodomestico must dell’estate ad un prezzo imbattibile. Tutti lo vogliono ma c’è rimasto solo poco tempo

Non solo alimentari e generi di prima necessità. Ormai lo sappiamo bene, Lidl è una grande “miniera” di offerte, proposte ed articoli sorprendenti. La nota catena tedesca spopola ormai da tempo nel nostro Paese distinguendosi come un punto di riferimento per acquisti di grande qualità a prezzi ottimi.

Ci sono poi gli angoli delle occasioni che permettono di fare dei grandi affari. Articoli che sono disponibili solo per un periodo limitato di tempo proposti ad un prezzo super vantaggioso. Si può trovare di tutto: da piccoli elettrodomestici ad attrezzi per il giardinaggio, vestiti e anche intimo. Insomma serve solo tenere d’occhio i volantini e non lasciarsi scappare gli affari.

Ancora per pochi giorni Lidl propone qualcosa di unico. Un elettrodomestico che tutti dovremmo avere in casa ad un super prezzo. L’offerta è da capogiro, una vera occasione da non perdere. Ti diamo tutti i dettagli.

Lidl, l’elettrodomestico dell’estate: offerta imperdibile

Lidl non sbaglia un colpo e anche con l’ultimo volantino ha creato file davanti ai negozi. I prodotti da attenzionare sono sempre diversi ma questa volta la catena di supermercati si è superata proponendo una gelatiera che permette di fare il gelato a casa in modo facile, comodo e veloce.

Un elettrodomestico che con la calura di questi giorni è un top di gamma per avere il gelato sempre fresco direttamente in casa. Un vero must dell’estate, per una proposta tutta italiana e ad un prezzo imbattibile. Si tratta della gelatiera Ariete 642 con una capacità di 1,5 litri in offerta a soli 39.99 euro ma solo fino a domenica 24 luglio.

Il piccolo elettrodomestico è dotato di un cestello a doppio isolamento grazie al quale si riesce ad avere un gelato denso e cremoso, a base di latte e qualsiasi gusto, dalla frutta al cioccolato. Si possono fare anche sorbetti o yogurt gelato in base alle preferenze per una merenda o un fine pasto in famiglia pieno di gusto e genuinità.

Il macchinario è facile da smontare e pulire, pesa solo 2,5 kg e non è ingombrante. Insomma la scelta perfetta per chi ama il gelato e le preparazioni fresche.