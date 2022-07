“Secondo me impazzirete”, Primark l’ha combinata grossa: nessuno potrà resistere alla tentazione

Primark è un marchio che va molto di moda nell’ultimo periodo. La sua popolarità si è diffusa grazie al fatto che tutti i capi sono realizzati con prodotti sostenibili ed i prezzi decisamente concorrenziali.

L’azienda nasce nel 1969 a Dublino grazie all’idea lungimirante di Arthur Ryan, il primo negozio (ancora oggi attivo) è nato nella famosissima strada di Mary Street. Dopo alcuni anni il marchio è diventato così ambito che si è diffuso in Gran Bretagna ed immediatamente in tutto il Mondo.

In Italia, al momento, ci sono 8 negozi ma da fonti attendibili, entro l’inizio dell’anno prossimo, ne verranno inaugurati altri in diverse parti del Paese. L’azienda ci tiene particolarmente all’ambiente, ragion per cui la sua politica è prettamente incentrata sul ridurre al minimo l’impatto ambientale realizzando.

Chiara Verzella ci spiega come funziona Primark di Chieti

Chiara Verzella è una nascente influencer di Tik Tok, i suoi video sono decisamente virali e girando sulla piattaforma ci siamo imbattuti in questo reel che oggi vi proponiamo. Chiara è a Chieti, in Abruzzo, due giorni fa è stato inaugurato presso il Centro Commerciale Megalò lo store Primark, ed ecco la recensione inaspettata.

Chiara ci tiene a puntualizzare che il negozio è enorme e commenta in modo divertente: “Secondo me impazzirete”. Lo store è molto colorato, grazie ad i capi di abbigliamento uomo, donna, bambino e gli innumerevoli accessori come scarpe, borse, bigiotteria, cappelli, occhiali, cinture e tanto altro ancora.

Per i fan di Harry Potter c’è una piccola sorpresa, uno stand con diversi gadget della saga di maghi più amata di sempre, naturalmente Chiara ha preso tutto.

La cosa che risalta maggiorante nella breve spiegazione sono alcuni cuori posizionati in diverse parti dello store sugli stand, il simbolo sta a significare che quei capi sono realizzati con plastica riciclata.

Un’occasione davvero unica dunque per i tantissimi clienti che ogni giorno scelgono di acquistare presso i negozi Primark, sicuramente i più affezionati non si lasceranno scappare una toccata e fuga al Megalò.