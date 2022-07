“Sempre più gno**a” Sabrina Salerno, via la maglia in strada: il reggiseno sta per cedere – FOTO

Sabrina Salerno ha condiviso uno shooting da mozzafiato sul suo profilo di Instagram: la cantante resta in reggiseno.

Sabrina Salerno è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano da più di 30 anni. Scoperta da Claudio Cecchetto, nel corso degli anni la nativa di Genova è diventata sempre più popolare e seguita. Stando ad alcuni dati, ha venduto 20 milioni di dischi. Negli ultimi anni, la ligure ha iniziato a partecipare con maggiore frequenza a programmi televisivi. Nel 2020, ad esempio, ha preso parte a ‘Name That Tune – Indovina la canzone’ mentre lo scorso anno ha partecipato alla sedicesima edizione di ‘Ballando Con Le Stelle, arrivando fino alla finale (chiudendo al terzo posto).

Sabrina è ovviamente super seguita anche sui social network: il suo profilo Instagram ha addirittura raggiunto la pietra miliare del milione di seguaci. Ogni giorno, la splendida artista pubblica contenuti da capogiro in cui mette in mostra le sue forme illegali. Nella giornata di oggi, la Salerno si è presentata senza maglietta con uno shooting sensazionale.

Sabrina Salerno, shooting senza maglietta: il reggiseno sta per cedere

Sabrina Salerno ha acceso le fantasie con una nuova serie di fotografie spettacolari. La showgirl e cantante si è presentata senza maglietta, con un reggiseno super sexy che però sta per cedere. Il suo décolleté disarmante straborda e conquista letteralmente la scena: difficile per i fans non guardare.

In tutti gli scatti, la Salerno è appoggiata ad una motocicletta (bisogna attendere l’ultimo scatto per vederla in moto). Il post ha inanellato rapidamente più di 9mila cuoricini e un numero strepitoso di commenti. I fans restano sempre a bocca aperta dinnanzi ai suoi contenuti: la cantante non sbaglia un colpo.

Qualche giorno fa, Sabrina ha stregato i fans mettendo in mostra anche il suo didietro favoloso.