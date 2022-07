Supermercati, classifica dei prodotti a marchio | “Non pensavo fosse in testa”: clienti sbalorditi

Supermercati, la classifica dei prodotti a marchio stilata da “Il Salvagente” ha lasciato i clienti di stucco: scopriamo insieme qual è la catena che si è piazzata in testa alla classifica

Quella che stanno attraversando i prodotti a marchio è sicuramente una stagione piuttosto complicata. Si tratta, per le aziende che li producono e le catene che si occupano della loro distribuzione, di fare i conti con un “concorrente” che, a livello di statistiche date dalle preferenze dei consumatori, starebbe avendo decisamente la meglio.

Il riferimento è ai marchi discount – del calibro di Lidl, Eurospin o MD -, che negli ultimi tempi stanno vedendo aumentare in maniera esponenziale il rispettivo fatturato. L’esigenza di risparmio dei clienti e l’offerta di queste catene, stando ai numeri, corrisponderebbero perfettamente.

Tuttavia, quella dei prodotti a marchio è una stagione destinata a non tramontare mai in via definitiva. Il Salvagente, mensile specializzato nei test di laboratorio, ha recentemente stilato una classifica relativa ai migliori prodotti a marchio distribuiti dai vari supermercati. Al primo posto, un’azienda davvero inaspettata…

Supermercati, classifica dei prodotti a marchio | “Non pensavo fosse in testa”: clienti in visibilio

La classifica redatta da Il Salvagente in merito ai migliori prodotti a marchio messi in vendita dalle realtà attive nella GDO è davvero sorprendente.

Il test attuato dal noto mensile, che si è basato su circa “230 referenze esaminate in laboratorio e centinaia di analisi indipendenti“, ha emesso il suo verdetto. Con un indice di gradimento pari a 7,6, in testa troviamo la Coop.

Il marchio detiene quindi il primato per quel che concerne la vendita di prodotti a marchio, davanti a Conad (7,1), Esselunga (6,9) e Carrefour (6,9).

Un risultato che per molti clienti affezionati è apparso davvero strabiliante, tanto che alcuni non hanno esitato a commentare: “non pensavo che fosse in testa“. Una classifica che, indubbiamente, non mancherà di influenzare le scelte dei consumatori, nonostante, come ribadito da Il Salvagente, quanto stilato non tiene in considerazione il rapporto qualità-prezzo.

Pertanto, nonostante il periodo corrente sia un periodo piuttosto difficile per i prodotti a marchio, quest’ultimi continuano ad essere la scelta primaria di moltissimi clienti.