Charlene di Monaco, incontro misterioso con il Papa: motivo clamoroso, la sua famiglia si allarga

Charlene di Monaco e Alberto di Monaco in questi giorni sono al centro del mirino per la loro visita a Papa. Subito scoppia il gossip sulle ragioni di questo misterioso incontro: tra le ragioni nell’aria anche la maternità.

Dai problemi di salute, alla crisi coniugale. L’ultimo anno non è stato affatto semplice per Charlene di Monaco: la reale monegasca è stata protagonista di costanti fughe di notizie sia sulla misteriosa malattia che l’ha colpita, sia sui problemi con il marito Alberto.

I due sembra infatti essere ai ferri corti ormai da mesi, tanto che secondo alcune indiscrezioni sarebbero separati in casa. Voci mai confermate: anzi la coppia reale farebbe di tutto per dimostrare il contrario, tanto da apparire – seppur il gelo trapeli nei loro sguardi – insieme ai principali eventi ufficiali.

Nelle ultime ore i coniugi di Monaco hanno attirato i riflettori per la loro partecipazione congiunta a un evento inaspettato che li ha visti sbarcare in Italia per fare visita al Papa. Tante le supposizioni in merito a questo incontro: tra queste una che potrebbe cambiare le sorti del loro rapporto.

Charlene di Monaco, incontra il Papa: motivo clamoroso

Alberto di Monaco e Charlene sono sulla bocca di tutti da quando hanno fatto visita al Papa.

La coppia reale ha richiesto un’udienza privata al Pontefice. Secondo i media l’incontro sarebbe stato determinato dalla volontà dell’ex nuotatrice di avere una benedizione per i suoi gemelli Jacques e Gabrielle, 7 anni, come aveva già fatto nel 2013.

Presentatasi in nero davanti al Papa Francesco, presso la Biblioteca apostolica, la mise larga sfoggiata e le sue forme morbide hanno fatto presumere una novità nella sua vita che potrebbe essere una determinante dell’incontro.

Secondo alcuni rumors, la coppia vorrebbe un terzo figlio: per alcuni Charlene sarebbe già incinta, a dimostrazione di come avrebbe ritrovato la passione con il marito e come la crisi tra i due sarebbe solo un ricordo.

Ad alimentare i sospetti lo sguardo della moglie di Alberto tornato solare come un tempo.