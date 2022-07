Dopo Ilary e Totti è crisi anche tra loro | “Si sono dati del tempo”: notizia bomba

Estate in diretta, sganciata la bomba sulla coppia formata da Marco Bocci e Laura Chiatti. È crisi anche tra loro? Gli indizi sembravano esserci tutti, eppure…

Nello studio di “Estate in diretta”, ormai da settimane, non si fa che parlare della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Durante la puntata di oggi, venerdì 22 luglio, Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno affrontato insieme agli ospiti un argomento davvero particolare.

La seconda parte del talk è infatti iniziata con una serie di video raffiguranti tutte quelle coppie dello showbiz che, dopo svariati anni, hanno deciso di porre fine alla loro unione. Oltre all’episodio relativo alla conduttrice e all’ex calciatore della Roma, gli ospiti hanno preso in esame la situazione di Francesco Moser, padre del celebre Ignazio, che dopo quarant’anni di matrimonio ha rotto l’idillio con la moglie Carla.

In studio, in maniera del tutto inaspettata, è stata inoltre sganciata una bomba in merito ad una coppia che, fino a poco tempo fa, sembrava andare d’amore e d’accordo. Si tratta di Laura Chiatti e Marco Bocci, i quali, come rivelato da un giornalista presente in studio, avrebbero recentemente attraversato un periodo di profonda crisi.

È crisi anche tra Marco Bocci e Laura Chiatti? | “Si sono dati del tempo”: notizia bomba

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha fornito molta materia di cui discutere alla trasmissione “Estate in diretta”. Proprio nel corso della puntata di oggi, i conduttori hanno chiesto agli ospiti di esprimere un’opinione in merito a tutte quelle coppie che si sono dette addio dopo tanti anni d’amore.

Stando al parere esternato dagli opinionisti, ricercare una piena soddisfazione in termini sentimentali non sarebbe mai da intendere come un errore. Neanche quando, a separarsi, sono persone in là con l’età, del calibro di Francesco Moser e Carla Merz. La coppia, che ha divorziato dopo 40 anni di matrimonio, è stata supportata in tutto e per tutto dagli opinionisti.

“La vita media si è allungata, ma le persone non intendono comunque sprecare il loro tempo mantenendo in piedi una relazione che non le soddisfa“: questa l’opinione emersa all’interno del talk di Rai 1.

A far rimanere il pubblico di sasso, come se non bastasse, sono intervenute anche le rivelazioni di un giornalista di Chi, che ha sganciato una vera e propria bomba su una delle coppie più amate dello spettacolo: Laura Chiatti e Marco Bocci.

I due sono sposati da ben otto anni e hanno avuto due meravigliosi bambini, Enea e Pablo; eppure, negli ultimi tempi, qualcosa tra i due non sembrava affatto andare come in passato. Il giornalista di Chi, interpellato dalla Capua e da Semprini, ha spifferato tutto.

“Laura ha confermato che c’è stata una crisi” – ha esordito l’ospite di “Estate in diretta”, che ha in seguito specificato – “hanno preferito darsi del tempo e cercare di risolvere, anziché buttare“. I due attori, con questa scelta, sarebbero di fatto riusciti a salvare il loro matrimonio.

Una notizia che non ha mancato di rasserenare i restanti ospiti della trasmissione. Laura e Marco, tra le coppie più amate e invidiate dello showbiz, sono ancora uniti per la gioia dei loro moltissimi ammiratori.