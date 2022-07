Luca e Soraia, per la coppia di Uomini e Donne arriva il momento più difficile | “Ce la faremo”

Luca Salatino e Soraia Ceruti, per la coppia di Uomini e Donne arriva il momento più difficile: l’annuncio apparso sui social parla chiaro

Nonostante siano fidanzati da pochissimo tempo, Luca Salatino e Soraia Ceruti si mostrano particolarmente affiatati all’interno delle piattaforme social. La coppia, che si è formata grazie al dating show di “Uomini e Donne”, non ne vuole proprio sapere di rimanere separata.

La relazione intrapresa dal romano sembra essere decisamente più fortunata rispetto a quella del suo ex collega di trono, Matteo Ranieri. Luca, accanto a Soraia, avrebbe trovato la propria dimensione.

Proprio questa mattina, la coppia più amata della scorsa edizione di “Uomini e Donne” ha voluto immortalare un momento davvero particolare. Salatino e la Ceruti, in evidente difficoltà, non hanno mancato di condividere quanto stava accadendo loro con i fan.

Bellissimi e affiatati come nel giorno in cui hanno lasciato lo studio di “Uomini e Donne”, Luca e Soraia proseguono la loro relazione sotto gli sguardi attenti dei rispettivi ammiratori.

La coppia, che sembra non riuscire a separarsi per lunghi periodi di tempo, si mostra costantemente insieme all’interno delle piattaforme social. Proprio stamattina, le Instagram stories del romano hanno immortalato uno dei momenti più difficili vissuti dalla coppia.

Salatino e la Ceruti, provati dal caldo atroce, hanno condiviso con gli utenti quello che sarebbero andati a fare di lì a pochi minuti. “Direzione palestra. Che dici amo’, ce la facciamo?“: questa la domanda che uno spossato Luca ha posto alla sua dolce metà, che appariva altrettanto provata.

Tuttavia, sfoderando un’energia a dir poco inattesa, l’ex corteggiatrice non ha mancato di incitare il romano. “Certo che ce la facciamo!” ha replicato con convinzione Soraia, decisa a dare il massimo durante il suo allenamento.

La coppia, nonostante il caldo infernale di queste giornate, non si è lasciata vincere dalla pigrizia e ha deciso di tenersi in forma recandosi in palestra. Insieme anche nei momenti più “difficili”, Luca e Soraia non mancano di farsi forza a vicenda.