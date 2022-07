Marica Pellegrinelli e Tomaso Trussardi, la vendetta viene servita “fredda” dall’improbabile coppia: la reazione inaspettata di Eros e Michelle

Nonostante i due abbiano sempre dichiarato di nutrire un profondo affetto l’uno per l’altra, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, a ridosso dell’annuncio del loro divorzio, non si fecero attendere scaramucce e frecciatine reciproche.

Nel corso delle due puntate della trasmissione “Michelle Impossible”, a tal proposito, la svizzera non aveva mancato di scherzare e di dar vita a siparietti davvero emozionanti con l’ex marito Eros Ramazzotti, ospite dello show.

Tomaso, dal canto suo, si era “vendicato” della svizzera con la collaborazione di qualcuno di sua conoscenza: Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros. La reazione di Ramazzotti e della Hunziker a quello che accadde sui social mesi fa era stata davvero clamorosa.

Marica e Tomaso, la “vendetta” viene servita fredda | La reazione di Eros e Michelle lascia sbalorditi

Di fronte alla sintonia che Eros e Michelle palesarono sul palcoscenico di “Michelle Impossible”, Tomaso Trussardi non mancò di reagire scagliando una frecciatina neanche troppo velata alla mamma delle sue figlie.

L’occasione si presentò ad un evento, durante il quale l’imprenditore si ritrovò faccia a faccia proprio con la bellissima Marica Pellegrinelli. Al fianco della modella, ex moglie di Ramazzotti, Trussardi si scattò un selfie che divenne virale nel giro di pochissime ore.

Un modo anche piuttosto lampante di attirare l’attenzione dell’ex moglie? Furono in tanti, mesi fa, a sostenere a gran voce questa ipotesi. La Pellegrinelli e Tomaso, forse adirati a causa del riavvicinamento dei rispettivi ex consorti, non mancarono di servir “fredda” la loro vendetta.

Ma come reagirono Eros e Michelle di fronte al siparietto? Se la svizzera mantenne un atteggiamento di totale superiorità ignorando l’accaduto, il cantante non resistette dal pubblicare un’immagine a dir poco emblematica. Si trattava di un selfie accompagnato da una didascalia che, a ben giudicare, non necessitava di ulteriori aggiunte.

“Povero gabbiano, hai perduto la compagna” scrisse all’epoca Eros, citando la canzone che più di ogni altra stava spopolando sui social in quello stesso periodo. Con questa semplicissima frase, Ramazzotti aveva decisamente affossato il suo “rivale”.