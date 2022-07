Orrore in spiaggia: turista 18enne violentata da due uomini mentre era sul lettino

La turista inglese, 18 anni, è stata violentata su una spiaggia di Rethymno, Creta, in Grecia mentre dormiva sul lettino.

Un’altra vittima di violenza. Questa volta siamo a Creta; nello specifico a Rethymno, città affacciata alla costa settentrionale dell’isola. Stando a quanto riporta il media locale Greek City Times, la vittima è una giovane turista inglese: la ragazza, 18 anni, è stata violentata in pieno giorno sulla spiaggia, mentre dormiva sul suo lettino.

La giovane turista si trovava in vacanza su una spiaggia nella città di Rethymno, quando, scrive The Sun citando il media locale Neakriti, gli aggressori l’hanno immobilizzata e violentata. Secondo le ricostruzioni rilasciate dai principali media internazionali, la vittima è riuscita a denunciare l’aggressione alla polizia greca questo lunedì (18 luglio).

Violentata sul lettino a Creta: non si tratta di un caso isolato nell’isola

La notizia trova conferma nelle pagine dei principali quotidiani internazionali. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane turista è stata violentata su una spiaggia nelle prime ore del mattino di lunedì 18 luglio: i due aggressori hanno abusato di lei mentre dormiva sul lettino.

Dalla denuncia della vittima all’intervento delle forze dell’ordine: la squadra di polizia è riuscita in breve tempo a risalire e fermare i responsabili dell’aggressione. Questi sono due ragazzi di nazionalità pakistana di 26 e 23 anni: entrambi sono stati arrestati e sono attesi in tribunale in vista del processo.

Sulla giovane 18enne sarà invece effettuato l’esame medico per ulteriori precisazioni e accertamenti sulla violenza sessuale. La violenza di lunedì non è un episodio isolato nell’isola: stando a quanto si apprende dai media locali, numerosi turisti sono stati vittime di violenze e aggressioni sessuali a Creta.

Nelle prime ore di martedì 31 maggio, un’altra turista di origine britannica è stata abusata da un tassista cretese: invece di portarla in hotel, destinazione concordata, l’aggressore ha trasportato la vittima, 43 anni, nella remota località turistica di Hersonissos per violentarla. Di recente, un’altra violenza si è consumata a Mykonos; la vittima è una 22enne, aggredita e abusata da un americano nella toilette di un residence locale.