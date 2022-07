Raoul Bova ha confessato ciò di cui non riesce proprio a fare a meno: anche Rocio Morales non se l’aspettava e ha commentato così…

Nei panni di Don Massimo, l’amatissimo Raoul Bova non ha fatto certamente rimpiangere l’assenza di Terence Hill dal set di “Don Matteo”. Nonostante lo scetticismo iniziale, l’interprete del nuovo parroco di Spoleto ha saputo conquistarsi l’affetto dei telespettatori.

Attualmente, l’attore è impegnato nelle riprese di “Buongiorno, mamma!“, che si svolgono principalmente presso il lago di Bracciano. Il protagonista, attivissimo all’interno della piattaforma di Instagram, non manca di tenere aggiornati i fan rispetto all’andamento del suo lavoro.

E proprio attraverso una delle ultime immagini postate, Bova ha ammesso ai fan ciò di cui non riesce proprio a far a meno quando si tratta di set cinematografici. Tra i commenti, ovviamente, non poteva non balzare all’occhio quello della compagna Rocio Morales. Cosa avrebbe rivelato Bova? Di seguito troverete tutti i dettagli.

Raoul Bova non riesce proprio a farne a meno | “Ho scoperto che è fondamentale”

Quando si trova sul set cinematografico, c’è qualcosa a cui il famosissimo Raoul Bova non riuscirebbe proprio a rinunciare. A svelarlo è stato l’attore stesso attraverso l’ultimo post condiviso su Instagram.

L’immagine in questione è un selfie che Raoul ha realizzato in compagnia del reparto trucco. I partecipanti alla foto, con indosso delle parrucche a dir poco bizzarre, sorridono divertiti dalla situazione creatasi.

“L’armonia sul lavoro è fondamentale!” ha spiegato Bova nella didascalia, lasciando intendere quanto le relazioni con i membri dello staff di una determinata fiction siano di vitale importanza. Le riprese, che possono protrarsi anche per svariati mesi, necessitano infatti di essere svolte in un clima di totale serenità e armonia.

Anche Rocio Morales, compagna di Raoul Bova ormai da molti anni, non ha esitato a commentare lo scatto. La modella, stupefatta dall’immagine, non si è lasciata scappare l’occasione di interagire con Raoul.

“Sei con i meglio amore” ha osservato Rocio, sempre attentissima alle pubblicazioni del compagno. Una relazione, la loro, che sembra procedere a gonfie vele, come questi minuscoli dettagli non mancano di evidenziare.