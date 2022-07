Totti – Ilary, si mette in mezzo Maurizio Costanzo e “sono dolori”

Totti – Ilary: il gossip impazza, loro restano in silenzio e ora parla Maurizio Costanzo. Il giornalista ha le idee molto chiare su cosa debba accadere

Si continua a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due, e tutti coloro che gli stanno intorno, si sono trincerati nel silenzio, eppure il gossip cerca di scavare e capire. Secondo il settimanale Chi che ha diffuso le foto di Totti a casa di Noemi Bocci, tra l’ex calciatore e la conduttrice c’era un patto che però è stato rotto proprio con gli scatti pubblicati.

“Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme” raccontano sulle pagine dirette da Alfonso Signorini ipotizzando che senza quelle foto “rubate” i due avrebbero continuato a “salvare le apparenze e il matrimonio” ed il Pupone a frequentare in segreto Noemi.

E forse è proprio questo che Ilary non gli ha perdonato: essere dipinta dall’Italia come una donna tradita in un momento di grande visibilità televisiva per lei. In tutto questo marasma, arriva la voce ed il pensiero di un grande del giornalismo italiano. Maurizio Costanzo si è messo in mezzo e ha parlato.

Totti – Ilary, adesso parla Maurizio Costanzo: le sue parole

Sulla vicenda Totti – Ilary anche Maurizio Costanzo si è espresso e ha detto la sua. Il giornalista è stato travolto dalla separazione di uno dei grandi della sua squadra del cuore, la Roma. Da tifoso sfegatato il marito di Maria De Filippi si è espresso a favore del calciatore mandandogli un appello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Albano a letto con me..” Romina Power rivela tutti i particolari. “Mandate a letto i bambini”

Una sorta di proposta per “aiutarlo” in questo momento non facile della sua vita personale. Lo ha fatto tramite le colonne de Il Corriere dello Sport rivolgendosi a gran voce non solo a Totti ma anche ai Friedkin, i proprietari attuali della Roma.

La proposta di Costanzo è quella di far tornare Il Capitano nella società. Il giornalista non si è spinto a suggerire in che tipo di ruolo ma ha consigliato un suo accesso visto la grande storia che lo lega al club.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Ho sofferto” per tutto il male subito: Guenda Goria confessa tutto

“Nonostante sia uno dei calciatori più grandi di tutti i tempi, Francesco è rimasto con i piedi ben piantati a terra” ha detto Costanzo tessendo le lodi del Pupone e vedendolo adesso, più che mai, nella gestione della squadra.