Non è l’unica Ylenia Carrisi, le altre scomparse che hanno inquietato l’Italia

Ylenia Carrisi e le scomparse misteriose. Come lei ci sono tante altre donne di cui si sono perse per sempre le tracce. Tutte i dettagli

Ylenia Carrisi con la sua scomparsa ha spezzato la vita della sua famiglia. Era il 1° gennaio 1994 quando a New Orleans i suoi genitori, Albano Carrisi e Romina Power persero per sempre le sue tracce. Un’ultima chiamata alla famiglia e poi il vuoto assoluto. Una scomparsa quella di Ylenia che ha coinvolto il mondo intero con un’attenzione mediatica senza precedenti, ma nonostante questo ad oggi della secondogenita della coppia non si sa nulla.

Mentre papà Albano si è rassegnato all’idea che non vedere più sua figlia, mamma Romina continua a cercarla, ricordandola anche con costanza sui social. Un fatto, quello della scomparsa della giovane, che li ha sconvolti talmente tanto e lacerati da portarli alla separazione.

Il caso di Ylenia è incredibile ma sapete che lei non è l’unica? In Italia ci sono molte altre scomparse che hanno inquietato tutti.

Ylenia Carrisi, come lei molte altre: i fatti

Ylenia Carrisi come molte altre donne che sono scomparse nel nulla. È un tragico destino quello che accomuna la storia della figlia di Albano con altre donne di cui si sono perse completamente le tracce. Casi di cui si è parlato a lungo e per i quali l’Italia tutta non se ne dà pace e spiegazione.

Tra questi c’è certamente quello di Angela Celentano che ha visto scomparire nel giugno del 1993 la bambina di soli 10 anni nel mentre era in gita sul Monte Faito con la famiglia e gli amici della chiesa evangelista.

Simile, la storia di Denise Pipitone scomparsa da Mazzara del Vallo il 1° settembre 2004 a soli tre anni. La mamma Piera Maggio non si è mai arresa nel ricercare la figlia ma nonostante molte indagini e filoni ad oggi c’è un nulla di fatto.

Infine, solo per citarne alcuni, c’è il caso di Roberta Ragusa, scomparsa nella notte tra il 12 e 13 gennaio 2012. Anche di lei si sono perse le tracce ed il suo corpo non è mai stato trovato. Per la vicenda però la corte di Appello di Firenze ha condannato il marito Antonio Logli per l’omicidio.