Andrea Bocelli e la figlia, il futuro della piccola è già scritto: “Chiusa per sempre”

Andrea Bocelli, cosa vorrebbe per la figlia Virginia? Lui ha le idee molto chiare ma il suo pensiero lascia di stucco

Andrea Bocelli è una delle grandi voci del panorama nostrano. Un cantante che ha permesso di alzare la bandiera italiana tante volte nel mondo, e certamente dopo Pavarotti è il tenore più conosciuto e apprezzato. Oltre che un artista di grande calibro, Bocelli è un esempio per tutti. Ogni giorno ci insegna che una disabilità non è un punto negativo ma un monito per “reinventarsi”.

È quello che lui ha fatto, andando oltre la vista e sviluppano in modo eccelso gli altri sensi. Bocelli è un vero mito ma in tutti gli anni di carriera ha cercato di rimanere sempre in disparte rispetto ai riflettori.

Non gli piace apparire, mettersi in mostra ma preferisce vivere la sua vita nel riserbo. Il tenore ha tre figli, due nati dal primo matrimonio ed una terza, Virginia dall’unione con Veronica Berti. Quello che il cantante ha rivelato su di lei è assurdo.

Andrea Bocelli ed il futuro della figlia? Da non crederci

Virginia è la terzogenita di Andrea Bocelli. Una bambina di soli 10 anni ma che ha già dato modo di dimostrare a tutti il suo talento innato. Canta con il papà in modo eccelso e recita anche. L’abbiamo vista sul piccolo schermo in una fiction famossima.

Virginia ha lavorato accanto a Luca Argentero in “Doc – Nelle tue mani” interpretando il ruolo di Gaia. Insomma il suo destino sembra essere tra tracciato nel mondo dell’arte tra musica e recitazione. E papà Andrea Bocelli cosa ne pensa?

A raccontare il pensiero del tenore ci ha pensato la moglie Veronica che ha rivelato a tutti cosa vorrebbe il papà per la sua piccola. Il suo pensiero forse nessuno lo avrebbe mai immaginato, anche se c’è da dire che Bocelli è molto devoto ecco perché pensa per la sua Virginia ad un percorso di Fede.

In più occasioni, infatti, ha detto che vorrebbe vedere sua figlia diventare monaca di clausura. Un’ammissione che ha lasciato leggermente di stucco visto l’indole anche abbastanza chiara già da ora della piccola.

C’è da dire che però ancora c’è tempo per tutto questo. Virginia ha soli 10 anni e ha ancora tutta la vita davanti per decidere sul suo futuro.