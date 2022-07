Annalisa, anche in questa caldissima giornata di luglio, ha catalizzato i riflettori sul web con uno scatto in vasca da bagno.

Annalisa è una cantautrice apprezzatissima dal pubblico italiano: la sua voce meravigliosa ed inconfondibile ha da sempre fatto sognare i suoi numerosissimi fans. La nativa di Savona, lanciata da ‘Amici’ di Maria De Filippi, ha preso parte ad un numero incredibile di edizioni del ‘Festival di Sanremo’ facendo sempre ottime figure e ha raccolto tantissimi premi nella sua carriera.

I suoi singoli sono sempre un successo clamoroso e raccolgono numeri mostruosi, diventando in breve tempo tormentoni. Annalisa, oltre al suo talento incredibile, possiede anche un fascino fuori dal comune e una bellezza travolgente. Ogni giorno, la Scarrone delizia gli occhi dei suoi ammiratori con immagini da fantascienza: anche oggi, la cantautrice ha piazzato online un contenuto a dir poco sbalorditivo.

Annalisa in vasca da bagno: la cantante oltrepassa i limiti

Annalisa, in questo mercoledì di luglio, ha deciso di sconvolgere i suoi followers pubblicando un’immagine devastante. La Scarrone, nella fotografia in questione, è in vasca da bagno e sfodera un outfit da crepacuore. Sono più i lati scoperti del suo corpo che quelli coperti: la sua sensualità è ai massimi livelli.

La nativa di Savona non è nuova a questo tipo di fotografie: non a caso i fans si stanno scatenando nello spazio dedicato ai commenti e stanno ricordando gli stessi scatti condivisi negli anni scorsi. “Luglio trenta gradi”, ha scritto in didascalia: questa è un’allusione al singolo ‘Tropicana’. Boom di likes e di commenti per lei: difficile resistere ad una visione così travolgente.

Tra scatti senza vestiti ed immagini in cui indossa vestitini striminziti, la Scarrone sta lasciando il segno sul web con grande facilità.