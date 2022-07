“Insieme ancora, è successo” Michelle ed Eros confessano tutto

Michelle ed Eros: il sogno ancora continua. Ecco cosa fanno insieme: nessuno lo avrebbe mai immaginato

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker stanno facendo davvero vivere una favola ai loro fan. Non perché siano tornati insieme, come si credeva all’inizio ma perché hanno saputo riavvicinarsi vivendo l’amore in una forma nuova, amare in un modo libero così come dice il noto cantante nel suo ultimo singolo.

Un sentimento ritrovato in seguito alla rottura della conduttrice con Tomaso Trussardi che ha portato Eros a partecipare al programma di Michelle su Canale 5 con il famoso bacio a stampo e alla Hunziker a dire sì all’invito dell’ex marito partecipando insieme alla figlia Aurora al videoclip della sua canzone.

Ma le cose insieme non sono ancora finite. Michelle ed Eros condividono un’altra cosa e c’è chi lo descrive nei minimi dettagli.

Michelle ed Eros, insieme così: la rivelazione

Michelle ed Eros nel loro percorso di riavvicinamento hanno scoperto di avere anche una passione in comune: il karate. È stata proprio la Hunziker a raccontarlo sui social: uno sport che l’ha aiutata molto e al quale l’ha fatta avvicinare il suo primo marito.

Entrambi sono seguiti dal maestro Luigi Passamonte che Eros ha conosciuto perché un tempo si occupava della sicurezza dei suoi concerti. Proprio l’atleta ha raccontato al Corriere della Sera tutto il percorso fatto dai due, rivelando che è stato Ramazzotti a conquistare tutto il suo team: “non mi era capitato di trovare una persona così disponibile. Eros ha apprezzato la spiritualità del kyokushinkai”.

Una disciplina che ha reso migliore Eros come lui stesso ha ammesso in tv e per questo Passamonte si è molto commosso spiegando che il lavoro fatto aiuta il cantante a muoversi anche meglio sul palco.

Sul consiglio di Ramazzotti anche la Hunziker si è avvicinata alla disciplina: “È successo dopo il lockdown, lei aveva bisogno di sentirsi più sicura dopo aver avuto qualche problema di stalking. La sua applicazione è stata eccezionale” ha rivelato il maestro di arti marziali che ha spiegato anche che se Michelle non avesse lavorato in tv avrebbe potuto fare l’atleta.