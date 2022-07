Lidl si è superato, quasi sold out l’elettrodomestico che tutti i grandi chef vogliono: l’offerta sta per scadere!

Per una vacanza al lago o per poter cucinare a casa come i veri chef stellati, Lidl propone a un prezzo vantaggioso l’elettrodomestico che tutti vogliono.

La nota catena tedesca non si smentisce mai e anche stavolta ha voluto portare nei suoi negozi italiani un prodotto decisamente rivoluzionario per la nostra cucina e che al momento solo le cucine di importanti chef stellati possiedono.

Lidl è sempre al passo con i tempi e non smette mai di ricercare ciò che la sua clientela desidera, mantenendo invariato il suo eccellente rapporto qualità-prezzo che la fa posizionare tra le catene presenti sul territorio con maggiore appeal per la merce proposta.

Stavolta il nuovo articolo sembra essere già sold out in poche ore, serve affrettarsi se lo volete a tutti i costi. Ecco di cose si tratta.

Lidl propone la piastra a induzione ad un prezzo mai visto

View this post on Instagram Un post condiviso da Lidl Italia (@lidlitalia)

Ha un design moderno e accattivante grazie ai suoi colori nero e metallizzato combinati insieme, il tutto arricchito da una superficie in vetro semplicissima da pulire ed un cursore touch screen molto intuitivo da usare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Supermercati, classifica dei prodotti a marchio | “Non pensavo fosse in testa”: clienti sbalorditi

Si tratta di una piastra ad induzione del marchio Silvercast venduta in tutti i negozi Lidl a 39,99 euro di 27×6,3×31 cm di grandezza ed una superficie di cottura Ø 10 – 22 cm.

Si tratta di un modello con un unico fuoco ma di tutto rispetto, ha infatti ben 10 livelli di potenza e temperatura regolabili (200 – 2000 W, 60 – 240 °C), 8 programmi automatici ed una temperatura che va dai 60 ai 240° C.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Primark, la novità è già un successo: tutti in fila per il must have dell’estate. Impossibile farne a meno

Questa piastra però ha anche molte altre abilità: si riscalda davvero rapidamente per far risparmiare corrente e ha lo spegnimento automatico e protezione per bambini in caso i più piccoli vi si dovessero avvicinare.

Cosa aspettate a metterla nel carrello? L’offerta è valida ancora per pochi giorni e in molti punti vendita d’Italia è già terminata, serve affrettarsi se la volete testare a casa con qualche manicaretto speciale da servire ai vostri amici.