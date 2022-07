Kate Middleton e Meghan Markle sono protagoniste di un retroscena clamoroso. La Sussex ha fatto piangere la moglie di William: motivo agghiacciante.

Il giorno e la notte. Kate Middleton e Meghan Markle sono agli antipodi, tanto che sono diverse sia dal punto di vista estetico, sia da quello caratteriale. Una castana con gli occhi verdi, l’altra dalla chioma e dai capelli neri, le loro differenze caratteriali hanno reso ostico il loro rapporto.

Kate è infatti conosciuta per il suo carattere sempre pacato e solare, Meghan invece per il suo temperamento forte e dominante.

Fin da quando la Markle è entrata a far parte della vita reale, le cose tra le due cognate sono state difficili. Un rapporto complesso, sfociato in un particolare episodio che ha generato una lite passata alla storia.

Tutto è accaduto nell’ambito delle nozze tra l’ex attrice e Harry. A svelare la faida è stata la Sussex stessa nel 2020 nell’ambito dell’intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey in cui ha raccontato di aver pianto per colpa di Kate.

Di seguito è poi emerso come in realtà sia accaduto il contrario: a svelarlo di recente, è il giornalista investigativo Tom Bower che ha pubblicato il libro “Revenge” in cui ha raccontato la verità sulla faida tra le due cognate.

Meghan Markle fa piangere Kate Middleton: spunta la verità

Il motivo che ha fatto scoppiare la bufera tra Kate Middleton e Meghan Markle – una lite passata alla storia – è stata una scelta di stile. Tutto è accaduto nell’ambito del matrimonio tra l’ex attrice Harry: essendo una giornata molto calda per la sposa le damigelle non avrebbero dovuto indossare i collant, per Kate sì, essendo un dettame del protocollo reale.

Le due si sarebbero scontrate tanto che Meghan avrebbe pianto, ma è emerso nella nuova pubblicazione di Tom Bower come in realtà sia stata Kate a piangere.

Il motivo sarebbe stato dettato dal paragone negativo di Meghan della figlia di Kate, Charlotte, a Isabel – figlia della sua amica Jessica Muroney.

Malgrado le due poi abbiano chiarito, negli ultimi anni il loro rapporto è stato sempre difficile, tanto che non si parlano ormai da mesi.