Nunzia De Girolamo, non sa dove mettere i piedi.. però vista così è uno schianto – VIDEO

Nunzia De Girolamo si è mostrata incredibile su Instagram. La visione ha fatto il pieno di like: è stata pizzicata in una visuale da infarto.

Fascino a non finire e curve ipnotiche. Nunzia De Girolamo ha lasciato senza fiato per l’ennesima volta mostrandosi in tutta la sua bellezza: sulla sua seguitissima pagina Instagram si è ripresa in un’esperienza travolgente.

46 anni, di Benevento, il suo nome è diventato conosciuto dapprima nel settore della politica per poi affermarsi in quello dello spettacolo: deputata per due legislature, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta, ha detto addio alla carriera politica, passando a quella nello spettacolo.

Da conduttrice a opinionista, ha raggiunto anche un grande seguito sui social in particolare su Instagram dove conta 129 mila follower incantati dai suoi scatti quotidiani.

Nelle ultime ore ha lasciato senza fiato in particolare per una stories: il video ha fatto impazzire i fan estasiati dalla sua bellezza.

Nunzia De Girolamo: mozzafiato, mise posa irresistibili

Per vedere l’ultimo video di Nunzia De Girolamo, vai su Successivo