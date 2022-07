Andrea Bocelli, vi presentiamo la figlia Virginia terzogenita del cantante. Se non l’avete mai vista rimarrete di stucco

Quando pensiamo al talento italiano nel mondo non possiamo non includere lui: Andrea Bocelli. Un vero colosso della musica italiana che ha portato in alto la nostra bandiera in giro per il mondo attestandosi dopo Pavarotti come il tenore più amato.

Il cantante ha fatto della sua disabilità un motore per crescere e sviluppare in modo ancora più forte gli altri sensi. Ha studiato tanto e con il suo udito e la sua voce ha saputo scrivere delle pagine meravigliose della sua vita personale ed artistica.

Bocelli è un uomo che nonostante la sua storia e la sua fama ha saputo sempre mantenere un certo riserbo vivendo una vita piuttosto lontana dai riflettori. Sapete che ha tre figli? Amos e Matteo sono quelli più famosi ma c’è anche un altro componente della famiglia. Lei è la terzogenita del cantante e si chiama Virginia. L’avete mai vista?

Andrea Bocelli e la figlia Virginia: insieme sono pazzeschi

Andrea Bocelli è molto legato a tutti e tre i suoi figli, i primi due sono nati dall’amore con Enrica Cenzatti che il tenore ha sposato nel 1992. Dopo la fine del loro matrimonio, durato dieci anni, il cantante si è rifatto una vita accanto ad un’altra donna, Veronica Berti. Dalla loro unione, nel 2012 è nata il loro gioello, la figlia Virginia che oggi ha 10 anni, voi l’avete mai vista?

È una bambina meravigliosa, dai lunghi capelli biondi e dai lineamenti delicati. Ma c’è un’altra cosa speciale che custodisce, il talento per la musica e l’ultimo video postato su Instagram dal papà ne è la prova. È così brava a soli 10 anni che non sembra vero.

La piccola Virginia canta insieme al papà, che suona anche il pianoforte, l’Alleluja. Musica per le orecchie così soave, perfetta, armonica che c’è da rimanere a bocca aperta. Bocelli apre il ‘Dietro le quinte’, così come scrive nella didascalia, ma per tutti è già uno spettacolo immenso.

La figlia di Bocelli ha già la strada spianata, promettente non solo nella musica ma anche nella recitazione. Ha già preso parte, infatti, alla fiction di Rai Uno “Doc nelle tue mani” dando il volto ad un personaggio molto importante, la figlia di Andrea Fanti.