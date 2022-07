Gianfranco Apicerni e Noemi Bocchi, tutta la verità

Gianfranco Apicerni smentisce alcune dichiarazioni sulla sua storia con Noemi Bocchi, avvenuta più di dieci anni fa. Le parole dell’ex tronista.

Noemi Bocchi che ora è sulle prime pagine di tutti i giornali di gossip per la presunta relazione con Francesco Totti, pare che abbia avuto già relazioni con uomini più o meno famosi. A partire dall’ex marito, sempre in ambito calcistico, a capo del Tivoli Terme Calcio, fino ad una relazione che risalirebbe a più di dieci anni fa con l’ex tronista e postino di C’è Posta Per Te, Gianfranco Apicerni.

Gianfranco Apicerni smentisce di aver fatto dichiarazioni su Noemi Bocchi. Minaccia provvedimenti legali

Il magazine Di Più TV ha pubblicato una dichiarazione rilasciata, secondo quanto viene detto dalla rivista, proprio da quest’ultimo riguardo alla Bocchi. Il 37enne romano avrebbe detto:

“Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita. Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi..” Dichiarazione subito smentita, dato che l’ex tronista ha confermato di non aver mai rilasciato alcun commento al giornale e , anzi, si sarebbe anche piuttosto innervosito tanto da arrivare a minacciare la redazione di eventuali provvedimenti legali. “Martedì 19 luglio un settimanale televisivo ha strillato in cover e pubblicato un pezzo interno con dei virgolettati (mai rilasciati) riguardo alla mia passata relazione sentimentale con Noemi Bocchi (che risale a più di 10 anni fa). Lo stesso giorno e i giorni a seguire la notizia è stata ripresa da tanti siti e quotidiani online. Tengo a precisare che, nel rispetto della privacy mia e di altri, ho fermamente rifiutato l’intervista al periodico e che le parole che appaiono virgolettate non sono assolutamente da attribuirsi a me. Sto valutando al riguardo di intervenire nelle sedi opportune.”

Forse in questa circostanza è meglio per Apicerni restarne fuori, senza intromettersi in una questione che già sta toccando molte persone.