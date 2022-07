Chiara Ferragni ha lasciato senza fiato mostrandosi con una mise esplosiva: la visione è da infarto, fan in tilt.

Popolo del web in tilt a seguito dell’ultimo scatto condiviso da Chiara Ferragni. Anche questa volta, l‘imprenditrice digitale ha lasciato senza fiato sfoggiando una mise mozzafiato con cui ha scoperto le sue curve ipnotiche.

La 35enne di Cremona, anno dopo anno ha conquistato tutti con la sua bellezza ipnotica e la sua vena imprenditoriale: da fashion blog, si è affermata come influencer più seguita in Italia per poi dare vita a un suo brand di moda e collaborare coi brand più conosciuti al mondo.

Proprio la moda l’ha resa famosa: i suoi abbinamenti sono sempre fonte d’ispirazione. Su Instagram la cremonese li condivide mostrando gli attimi in cui li sfoggia tra gli impegni lavorativi e quelli spensierati passati al fianco del marito Fedez e i figli Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni, mise mozzafiato. Posa da infarto

