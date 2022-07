Lidl, arriva la novità sbalorditiva per tutti i clienti. Nessuno come loro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lidl Italia (@lidlitalia)

Una ricetta che ha lasciato piacevolmente colpiti tutti i clienti. Ma qual è la novità che bolle in pentola?

Lidl è un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli italiani che amano fare la spesa con attenzione al portafoglio senza però tralasciare i piaceri della tavola.

Lidl la novità che ha lasciato tutti a bocca aperta

Leader della grande distribuzione in Italia, facente parte del Gruppo Schwarz con sede in Germania, è presente in Italia dal 1992.

Uno dei principali retail al mondo, attenti all’ambiente e alla società in cui operano con un occhio di riguardo a tutti i clienti non tralasciando convenienza e prodotti di alta qualità.

Negli ultimi anni si sono specializzati anche con il no food lanciando delle ”chicche” soprattutto in ambito di abbigliamento che sono stati un vero e proprio successo sul mercato tanto che sono andati a ruba, creando una vera e propria ”psicosi di massa”.

Questa volta Lidl ha voluto fare un nuovo regalo a tutti i suoi clienti: regalare una ricetta fresca e gustosa per l’estate a bassissimo prezzo.

Poca spesa, massima riuscita.

”I fagiolini, grazie alle loro proprietà nutrizionali, sono preziosi per l’intero organismo. Sono ricchi di fibre, svolgono un’azione diuretica e depurativa, ma non solo… i benefici di questi legumi sono davvero molteplici!!”, questa la didascalia del post che ha accompagnato il video ricetta.

Una gustosissima spadellata fagiolini e gamberi ideale per tutti i tipi di palati.

Dunque Lidl, ha deciso di dedicare ai suoi fedeli acquirenti anche a un angolo in cui possono trovare modi semplici e gustosi per sfruttare al meglio le delizie del brand tedesco.

Il post pubblicato su Instagram ha fatto il pieno di like e centinaia sono stati i commenti in cui i followers della pagina si mostrano entusiasti dell’idea nata proprio per deliziarli.

Idee innovative e gustose che rendono Lidl una catena sempre più completa e attenta a tutta la sua clientela.