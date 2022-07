Novità incredibili sulla conduttrice di ‘Verissimo’, Silvia Toffanin: l’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno.

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più brave di Mediaset: la nativa di Marostica guida da anni con estremo talento ‘Verissimo’, un programma che riprende i fatti della settimana e che approfondisce delle tematiche importanti attraverso gli ospiti in studio. La classe 1979 ha iniziato la sua carriera come modella a 18 anni, per poi entrare nel mondo televisivo principalmente come Letterina e ballerina.

Dal settembre 2006, poi, la sua vita è cambiata: da quel periodo ha iniziato a condurre con maestria ‘Verissimo’. La conduttrice è sentimentalmente legata a Pier Silvio Berlusconi: nonostante i tantissimi rumors sul loro conto, la coppia non è mai scoppiata. Anche sul fronte matrimonio, non ci sono particolari aggiornamenti. Silvia, tuttavia, ha rilasciato alcune dichiarazioni scioccanti in cui ha fatto anche un annuncio struggente.

Silvia Toffanin, l’annuncio è struggente: “Senza Pier Silvio..”

Tutti conoscono e apprezzano Silvia Toffanin: nonostante qualche hater che punta il dito verso il suo legame sentimentale, la conduttrice ha un grande talento e svolge il suo lavoro con enorme passione ed amore. Quando intervista i suoi ospiti in studio, la veneta si emoziona con frequenza e talvolta versa anche lacrime copiose. Negli ultimi giorni, sono arrivate novità importanti su di lei.

La classe 1979, infatti, ha concesso una lunga intervista a ‘Il fatto quotidiano’ in cui ha parlato soprattutto della sua vita privata. Uno dei momenti più duri è stata sicuramente la morte di sua madre: la Toffanin ha rivelato che quel giorno stava andando a lavoro quando ha ricevuto la chiamata e di aver annullato tutto rientrando a casa dopo la notizia tremenda. “Pier Silvio mi ha invitato a riflettere, dicendomi che a mia mamma avrebbe fatto piacere che andassi in onda”. Senza Pier Silvio sarebbe stato tutto più difficile: l’uomo, stando alle sue parole nell’intervista, ha una sensibilità spiccata e sa farla riflettere.

Tutti ricordano la puntata di quel giorno: Silvia Toffanin pianse abbondantemente nel corso della trasmissione.