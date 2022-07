Ritrovato cadavere in laguna; potrebbe essere quello di Nicola Marcato

Finisce in tragedia una normale giornata di pesca: era uscito in mare Nicola Marcato, giovane di soli 21 anni, lo scorso venerdì 22 luglio. Dopo essersi allontanato con la barca di famiglia, è stato dato per disperso, dato che non aveva più fatto ritorno sulla terra ferma. i Familiari avevano, quindi, denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine.

Nella serata di ieri, però, i vigili del fuoco hanno recuperato un cadavere nella zona di Sant’Elena in laguna. Corpo ritrovato nella laguna, potrebbe essere quello di Nicola Marcato. A bordo dell’imbarcazione anche alcune macchie di sangue.