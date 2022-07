Macabra scoperta in un furgone: trovato il cadavere di un uomo

Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all’interno di un furgone parcheggiato in un complesso residenziale di Rovereto, in provincia di Trento.

Agghiacciante quanto scoperto questa mattina a Rovereto, comune in provincia di Trento. Nel baule di un furgone è stato rinvenuto il cadavere di un uomo: a notarlo un passante che, senza esitare, ha lanciato l’allarme chiamando le forze dell’ordine.

Subito sono arrivati i soccorsi del 118, che hanno constatato il decesso dell’uomo, una pattuglia della Polizia Locale ed i carabinieri. I militari dell’Arma hanno identificato l’uomo ed ora stanno indagando per risalire alle cause della morte.

Rovereto, 50enne trovato morto nel baule di un furgone parcheggiato: ipotesi malore fatale

Riverso ormai senza vita all’interno del baule di un furgone, parcheggiato in strada. È stato trovato così un uomo di circa 50 anni questa mattina, domenica 24 luglio, a Rovereto (Trento).

A fare l’orribile scoperta, secondo alcune fonti locali e la redazione di Leggo, un passante che, mentre camminava lungo via Galileo Galilei, avrebbe notato il portellone aperto del veicolo e l’uomo riverso al suo interno. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. In pochi minuti, sul posto, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri ed un’ambulanza del 118.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Treviso. SUV cade in un canale; morta sul colpo donna di 63 anni

Purtroppo, per l’uomo era ormai troppo tardi: i sanitari hanno potuto solo dichiararne la morte. Le forze dell’ordine hanno provveduto ad identificarlo: si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni di nazionalità algerina e pare senza fissa dimora. Ora sono in corso gli accertamenti per chiarire cosa sia accaduto. L’ipotesi più accreditata al momento, riferisce Leggo, è quella che il 50enne sia deceduto per cause naturali, forse stroncato da un malore dentro al furgone, parcheggiato in quel punto pare da diversi mesi, dove aveva trovato rifugio. La tesi sarebbe avvalorata dal fatto che sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Perde l’equilibrio e precipita nel vuoto: la morte atroce davanti agli occhi dell’amico

A confermarlo saranno i successivi accertamenti delle forze dell’ordine. Non è escluso possa essere stabilita dall’autorità giudiziaria l’autopsia sulla salma.