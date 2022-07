Tomaso Trussardi ancora innamorato. Il tenero post su Instagram

Un post su Instagram di Trussardi fa nascere dei dubbi: sarebbe ancora innamorato, ma di chi?

Dopo dieci anni insieme, lo scorso gennaio Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono lasciati con un comunicato congiunto all’agenzia di stampa Ansa.

Sembrava un’altra di quelle coppie destinate a durare per sempre, eppure anche per loro è arrivato il momento di mettere un punto.

Sguardi complici e innamorati. Ecco il tenero scatto su Instagram di Tomaso Trussardi

La ex coppia ha due bellissime figlie, Sole e Celeste, ma anche un figlio peloso, Odino, un cagnolino adottato qualche anno fa.

Il piccolo levriero, ora che i due si sono separata fa un po’ la spola tra casa Trussardi e casa Hunziker. Per forza di cose, quindi, gli ex marito e moglie sono rimasti in buoni rapporti, tanto che Tomaso qualche tempo fa aveva dichiarato, riferendosi a Michelle “Rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa. Le devo moltissimo: quando l’ho conosciuta avevo 28 anni e grazie alla sua vicinanza sono cresciuto umanamente e professionalmente. Insieme abbiamo messo a fuoco i nostri valori”.

Ora la Hunziker si starebbe concentrando su Giovanni Angiolini, con il quale avrebbe intrapreso una relazione dopo la fine del suo matrimonio.

I due sono stati più volte visti e paparazzati insieme mentre si scambiano tenere effusioni.

Trussardi, invece, si sarebbe focalizzato sui suoi affetti e sulla famiglia, tanto da non aver ancora iniziato una nuova frequentazione.

Risale a quattro giorni fa un tenero post su Instagram che ritrae l’imprenditore con il tenerissimo Odino, una foto in bianco e nero con una didascalia che potrebbe anche nascondere un messaggio per l’ex moglie: “Still in love with the guy…”

Una frase che secondo alcuni utenti del web potrebbe essere indirizzata a Michelle, di cui sarebbe ancora innamorato.