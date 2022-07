Anna Tatangelo ha confessato di dover “proteggere” il figlio Andrea: la persona che lo ha ferito di più è proprio il papà Gigi D’Alessio. Che stoccata!

Una confessione a dir poco sconcertante, quella che Anna Tatangelo aveva rilasciato qualche mese fa ai microfoni di Silvia Toffanin. La cantante, interrogata dalla padrona di casa, si era lasciata andare in merito al rapporto con l’uomo più importante della sua vita: il figlio Andrea.

La 35enne, da madre amorevole e protettiva quale ha sempre dimostrato di essere, tenterebbe di tutelare il bambino da qualunque insidia che possa recargli danno. Quello che la Tatangelo non si sarebbe mai aspettata, tuttavia, era di dover difendere Andrea proprio da suo padre Gigi D’Alessio.

Le rivelazioni che l’artista di Sora fece a “Verissimo” non mancarono di sconvolgere Silvia Toffanin. Tutto nacque a seguito di una domanda che la conduttrice pose alla sua ospite: “è vero che hai saputo che Gigi aspettava un figlio dai giornali?“. La confessione che ne scaturì aveva lasciato il pubblico di sasso.

Anna Tatangelo e la paura di Gigi D’Alessio | “Devo proteggere mio figlio”: il motivo sconvolgente

Di fronte alla domanda postale da Silvia Toffanin, Anna Tatangelo non si era trattenuta ed aveva parlato a cuore aperto ai microfoni di Canale Cinque.

“Io sono una mamma, il mio primo dovere è quello di proteggere Andrea” aveva replicato con difficoltà la cantante, che nel parlare della quinta paternità dell’ex compagno non aveva nascosto un evidente fastidio.

Come Anna lasciò intendere, la rabbia nei confronti di Gigi era dovuta al fatto che quest’ultimo non si fosse premurato di avvertire preventivamente suo figlio Andrea. Quest’ultimo, infatti, scoprì che avrebbe avuto un fratellino grazie ai giornali.

La Tatangelo, ai microfoni di “Verissimo”, decise tuttavia di non gettare ulteriormente benzina sul fuoco nei confronti del partenopeo. “Voglio solo la serenità di Andrea, per questo non vado avanti” chiosò l’ospite della Toffanin, che aveva lasciato trasparire la sua profonda delusione.

Un comportamento, quello tenuto da D’Alessio, che tutt’oggi rimane privo di giustificazioni. Probabilmente, tra Anna e Gigi, i rapporti non sono così sereni come i due hanno sempre cercato di far credere.