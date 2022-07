Un caso nel napoletano dove un anziano padre ha ucciso la figlia malata di Alzheimer e poi ha tentato il suicidio: è morto in ospedale

Una tragedia familiare quella che vede coinvolta una famiglia a Marigliano, in provincia di Napoli dove un uomo anziano di 89 anni ha impugnato una pistola Calibro 6,35 e ha fatto fuoco sulla figlia malata di Alzheimer. La donna di 56 anni era affetta da diverso tempo da una grave malattia degenerativa come l’Alzheimer. L’uomo poi avrebbe provato a suicidarsi puntando la pistola alla testa, facendo scattare il grilletto per la seconda volta.

Un omicidio suicidio che ha sconvolto la comunità locale. I carabinieri intervenuti sul posto hanno trovato nel piccolo appartamento in cui vivevano padre e figlia l’anziano uomo agonizzante affianco al corpo senza vita della figlia di 56 anni. L’uomo, secondo le ricostruzioni e come riporta Leggo, sarebbe rimasto vedovo e accudiva da diverso tempo la figlia malata aiutato anche dall’altro figlia non residente nello stesso appartamento.

“Allegro, solare, nessuno pensava fosse esausto al punto di farla finita”: le parole sconvolte dei vicini di casa dell’anziano

Un caso quello di Marigliano che ha sconvolto la comunità residente e i vicini di casa. Questa mattina qualcosa è cambiato per l’anziano padre che ha deciso di compiere il folle gesto di disperazione.

Come riporta Leggo, la comunità di Marigliano è sconvolta dall’accaduto: “Sembrava forte nonostante i problemi della figlia era sempre solare, allegro, niente faceva pensare che fosse esausto al punto da farla finita”. Una ricostruzione che non avrebbe mai fatto pensare ad una fine così atroce per un nucleo familiare.

L’uomo che sembrava all’apparenza soddisfatto della sua vita personale nonostante le angosce legate alla vita di una figlia malata: “Quando non era con la figlia si dedicava all’orticello, e per un uomo della sua età non era piccola cosa. Non sembrava sopraffatto, anzi. Davvero una tragedia inaspettata. Adorava la figlia, faceva di tutto per lei”.