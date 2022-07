Adriano Celentano, emerge la verità a proposito del tradimento: non fu colpa della Muti, è la moglie Claudia Mori a rivelare tutto!

All’epoca fece a dir poco scalpore la notizia della relazione extraconiugale tra Adriano Celentano e Ornella Muti. Una passione nata sul set delle pellicole di cui i due furono protagonisti, ovvero “Il bisbetico domato” e “Innamorato pazzo“.

Fino a pochi anni fa, l’opinione pubblica credeva che l’attrice fosse stata la terza incomoda nel matrimonio tra il Molleggiato a Claudia Mori. Nello specifico, la stampa descrisse la tresca tra il cantante e la Muti come una passione irrefrenabile, a cui entrambi non seppero resistere.

Solo a distanza di tempo, tuttavia, è emersa una verità sconvolgente a proposito di quel chiacchieratissimo scandalo a luci rosa. È stata Claudia Mori stessa a parlare, chiarendo una volta per tutte il motivo per cui il marito si rese colpevole di infedeltà nei suoi riguardi.

Celentano, emerge la verità sul tradimento | “Non fu colpa della Muti”: Claudia Mori spiffera tutto

Dopo un matrimonio che proseguiva indisturbato da anni e tre figli, Adriano Celentano e Claudia Mori attraversarono un periodo di crisi agli inizi degli anni Ottanta. Una situazione che, a detta della stampa, fu causata dal Molleggiato stesso, che all’epoca si invaghì della Muti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “La più bollente di sempre”: Victoria De Angelis e il top che si squarcia, la censura non serve – FOTO

Solo a distanza di anni, però, è emerso il motivo reale che spinse il cantante ad intrecciare una relazione con Ornella Muti. Claudia Mori, essendo trascorso ormai parecchio tempo, ha trovato la forza di far luce su uno dei periodi più bui della sua vita.

A detta dell’attrice, la colpa non fu né di Ornella Muti, né tantomeno di Adriano. La Mori, infatti, ha ammesso che a spingere il marito tra le braccia della collega era stata lei in persona, colpevole di esser venuta meno ai propri doveri coniugali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Guardate i miei progressi fisici, prima che venga tutto distrutto” Shaila Gatta annuncia il suo “dramma” – FOTO

Claudia ha spiegato di essere stata “poco presente” per Celentano e di non avergli dedicato le dovute attenzioni per un lungo periodo di tempo. Forte di questa consapevolezza, l’attrice è riuscita a perdonare il Molleggiato, che dopo tanti anni è ancora il suo insostituibile compagno di vita.