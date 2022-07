Romina Carrisi beccata così in mezzo a mamma e papà | “Un momento bellissimo”: fan devastati dalla FOTO

Romina Carrisi beccata in mezzo a papà Albano e mamma Romina: la foto apparsa sui social è diventata virale in pochi minuti

Essere figlia di una delle coppie più note dello showbiz ha rappresentato sicuramente un immenso vantaggio per Romina Jr Carrisi. Quest’ultima, nata il 1° giugno 1987 sotto il segno dei Gemelli, ha esordito come attrice di film cinematografici, ma la sua più grande passione è sempre stata quella per la fotografia.

La giovane, sulla piattaforma di Instagram, vanta di un pubblico di oltre 100mila seguaci, che non si perderebbero le sue pubblicazioni per nessuna ragione al mondo. Una delle ultime, a questo proposito, non ha mancato di mandare in fibrillazione i fan. Si tratta di una foto in cui la 35enne viene “beccata” proprio in mezzo a mamma e papà.

Romina Carrisi beccata così in mezzo a mamma e papà | “Un momento bellissimo”: fan devastati

La figlia più piccola di Albano e Romina ha un talento spiccato per la fotografia. Quest’ultima è stata sempre una sua grande passione, è l’occupazione principale di Romina Jr, che non manca di condividere con i followers alcune immagini tratte dalle sue mostre.

I social, parallelamente, sembrano essere uno strumento molto prezioso per Romina, che spesso, con i suoi post, permette ai fan di effettuare un vero e proprio “tuffo nel passato”.

L’occasione, a tal proposito, si è presentata qualche mese fa, quando la Carrisi ha deciso di recuperare un vecchio ricordo e di sottoporlo al suo folto pubblico. Si tratta di un’immagine che ritrae la famiglia Carrisi di fronte a Papa Giovanni Paolo II. Romina e sua sorella Cristel, che si trovano proprio in mezzo a mamma e papà, erano solamente delle bambine.

“Io questa carezza non me la ricordo” – ha commentato la Carrisi in riferimento al gesto del Papa – “ma baratterei uno dei miei mille stupidi ricordi per questo frammento di tempo“.

Uno scatto indubbiamente emozionante, di fronte al quale gli utenti si sono a dir poco scatenati. “Che momento bellissimo“, “quanto amore“, “il nostro Papa“: queste le osservazioni che il pubblico della fotografa non ha saputo trattenere.