L’annuncio di Shaila Gatta spiazza le attese: la ballerina invita ad ammirare i suoi progressi fisici prima che sia troppo tardi.

La ballerina dall’inesauribile energia, dall’ironico carisma e dalla silhouette statuaria, Shaila Gatta, ha rivolto ai suoi fan un inaspettato confronto sui suoi progressi fisici. Amante del training intensivo, l’ex velina di “Striscia La Notizia” avrebbe lasciato il suo pubblico interdetto.

Prima di approdare al tg satirico di Canale 5, la ballerina venticinquenne nativa di Aversa, ha partecipato al talent show di “Amici – di Maria De Filippi”. Lì ha unito studio e gavetta per rivelare infine e pieno il suo talento attraverso la successiva avventura quadriennale sulla rete Mediaset.

L’esperienza di coreografa con “Zelig” – nel 2021 – e quella ancora in corso nei panni stavolta di conduttrice a “Paperissima Sprint“, avrebbero inoltre favorito ad arricchire il suo percorso nel mondo dello spettacolo.

“Guardate i miei progressi fisici, prima che venga tutto distrutto” Shaila Gatta annuncia il suo “dramma” – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chiara Ferragni non bada a spese: ecco quanto è costato l’hotel scelto per la vacanza detox in Grecia

Dopo essersi recata in terra partenopea – così da continuare nel migliore dei modi il suo attuale soggiorno estivo, tra una ripresa e l’altra delle puntate di “Paperissima” – la ballerina ha voluto condividere in queste ore e con i suoi oltre 866mila follower un nuovo meraviglioso shooting a bordo piscina.

Stavolta, però, un dettaglio spiazzante avrebbe attirato l’attenzione dei suoi fan. La didascalia al post – che prevede la pubblicazione di due scatti che ben mettono in evidenza la atletica mise en place al naturale – avrebbe sensibilizzato gli spettatori su un tema che riguarda la sua routine degli ultimi giorni.

“Ricordando i miei progressi fisici“, ammette la coreografa confessando a tutti il suo stato mentale. Il tutto: “prima che arrivasse mio padre a distruggere tutto“.

Il papà della ballerina era apparso già la settimana scorsa grazie alla condivisione di in un simpatico video divenuto presto virale in rete. Ora torna a palesarsi in nuova veste.

“I suoi piatti irresistibili” sarebbero infatti, per Shaila, “troppo buoni per dire di no“. Lo chef di casa sarebbe dunque l’unica tentazione che potrebbe realmente mandare in fumo i suoi progressi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il Volo e la dedica “calda” dopo lo sfrenato divertimento: “una notte indimenticabile”

Un “vero dramma” secondo alcuni utenti. Ma, anche questa volta, non sarebbe mancata una sonora risata ad alleggerire la situazione. Secondo il parere di alcuni, infatti, Shaila può permettersi anche di cedere alla buona cucina. E, anche in tal caso, la sua dedizione non ne soffrirebbe.