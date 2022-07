Gianni Sperti, la confessione a cuore aperto su Paola Barale lascia sbalorditi: le parole dell’ex ballerino tolgono letteralmente il fiato

A “Uomini e Donne” non sono rari i casi in cui gli opinionisti, nel commentare quanto accade tra i protagonisti del parterre, si ritrovano ad accennare inevitabilmente alla propria esperienza personale.

Lo ha fatto spessissimo Tina Cipollari, tirando in ballo l’ex marito Kikò Nalli, e lo stesso è accaduto per quel che riguarda Gianni Sperti. Proprio l’ex ballerino, durante la scorsa edizione del dating show, si era lasciato andare ad un’esternazione sconvolgente riferita ad una sua ex.

In molti, ascoltando le parole di Gianni, non mancarono di leggervi tra le righe un riferimento all’ex moglie Paola Barale. Il tutto scaturì, nel corso di una puntata, a seguito di una discussione in merito all’atteggiamento di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che si erano ritrovati dopo parecchi anni. Sperti, l’unico a difendere la coppia, se ne uscì con una frase che pietrificò il pubblico.

Gianni Sperti a cuore aperto su Paola Barale | “Tornare insieme? Sarei felice”: siamo senza parole

Quando Ida Platano e Riccardo Guarnieri recuperarono i rapporti dopo parecchio tempo – nel corso della passata edizione di “Uomini e Donne” -, l’unico a difendere la coppia fu l’opinionista Gianni Sperti.

L’ex ballerino, in disaccordo con la collega Tina, aveva pronunciato delle frasi ambigue davanti a tutti. Frasi che, a ben giudicare, avrebbero potuto benissimo riferirsi al suo rapporto con l’ex moglie Paola Barale.

“È bruttissimo quando due persone che sono state insieme non si parlano più” – aveva esordito l’opinionista, difendendo a gran voce l’operato di Riccardo e Ida – “parlo per esperienza personale“.

Il pubblico, tra le righe di quelle frasi, non mancò di leggere una frecciatina neanche troppo velata alla Barale, con la quale Sperti non avrebbe più rapporti da molto tempo. Tuttavia, il discorso di Gianni non si era affatto interrotto lì.

“Se loro tornassero insieme io sarei felice” aveva dichiarato Gianni, che non ha mai nascosto di fare il tifo per la coppia formata da Guarnieri e dalla Platano.