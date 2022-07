Deceduta la giovane ragazza vittima di un incidente mortale dopo il lavoro, la 21enne Greta Curti non ce l’ha fatta.

È deceduta a poche ora dalla conclusione del suo turno di lavoro in un bar della Lombardia. La giovane, Greta Curti, aveva solo 21 anni. Dopo aver staccato dal luogo in cui lavorava come cameriera – la ragazza – avrebbe accettato un passaggio verso casa da parte di un suo collega di lavoro.

Quel passaggio, percorrendo la strada verso casa, le è costato la vita. L’incidente, rivelatosi mortale, si è verificato nella notte tra sabato 23 e domenica 24 luglio. Nei pressi della località di Appiano Gentile.

Greta Curti, deceduta la 21enne vittima di un incidente mortale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Marcuzzi, la figlia Mia è tale e quale alla conduttrice: “Che bambina meravigliosa” – FOTO

La ragazza, originaria di Guanzate – un comune in provincia di Como – è salita a bordo del un furgone accettando il passaggio del collega. Alla guida del veicolo un uomo di trentasette anni, entrambi diretti verso le rispettive abitazioni. Il collega, dopo essere finito fuori strada, sarebbe poi riuscito a sopravvivere.

Le cause che avrebbero comportato l’incidente mortale resterebbero ancora da accertare. Alla guida del furgone vi era il collega della ventunenne. Il mezzo, durante il percorso, si è schiantato contro un muro.

La ragazza inzialmente pare non abbia riscontrato ferite che avrebbero fatto pensare al peggio. Al momento del recupero dall’abitacolo, da parte del 118, Greta era ancora vigile seppur dolorante a causa dell’impatto. Soltanto dopo essere stata trasportata in ospedale, al Sant’Anna, le sue condizioni sarebbero iniziate a peggiorare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Beatrice Borromeo, confessione sul rapporto con Casiraghi: il talento del marito la manda in estasi

La ragazza dunque avrebbe continuato a lottare per sopravvivere e fronteggiare le lesioni interne successivamente riscontrate dall’équipe medica per più di ventiquattro ore dal tragico impatto. Ora la procura di Como avrebbe avviato le indagini per omicidio stradale.