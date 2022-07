Loredana Lecciso senza pudore su Albano. La confessione bollente su quello che fanno in camera da letto!

La showgirl intervistata da Dagospia ha rivelato come stanno davvero le cose con il compagno, la differenza di età non sembra essere un problema.

Sono una delle coppie più paparazzate della tv, merito soprattutto del grande ruoto che Albano ha ottenuto negli anni grazie alla sua attività artistica in giro per il mondo. Molti lo vorrebbero ancora a fianco di Romina Power ma la loro storia d’amore idilliaca è naufragata clamorosamente dopo la scomparsa della figlia Ylenia e non si è più risollevata.

Oggi il cantante di Cellino San Marco conduce una serena pensione con Loredana Lecciso che sempre al suo fianco ha saputo moderare il suo temperamento esuberante come soubrette per indossare i panni di madre affettuosa e sempre più riservata.

I due parlano poco della loro relazione, di rado sono coinvolti in scandali e notizie relative problemi di coppia, quindi la notizia trapelata poche ore fa è a dir poco eclatante. Loredana intervistata da Dagospia avrebbe ammesso com’è la sua intimità con Albano. Assurdo, sentiamo le sue parole.

Loredana Lecciso senza pudore: “A casa siamo molto attivi”

La biondissima ex Velina di “Striscia” presto potrebbe essere la conduttrice di “Agon Channel” a partire dalla prossima stagione televisiva ma nulla è ancora confermato, più certo invece il suo ruolo come opinionista a settembre presso “Pomeriggio Cinque” con la D’Urso.

L’intervista però prosegue sul suo rapporto con Albano, l’interesse vira verso la sua vita sessuale con il cantante e la domanda parte spontanea: “È vero che all’estensione vocale, Albano unisce anche una virilità molto pronunciata?”.

Loredana non si trattiene: “Io ho tre figli, di cui due con Al Bano. Posso solo dirle che lui è un uomo molto esteso, soprattutto per ciò che concerne la sua spiritualità e il suo animo”.

“Ma Al Bano, a letto, fa ancora faville?”, insiste il giornalista. “Cosa vuole che le risponda. Lui ai giornali ha dichiarato di fare molto sesso e io faccio ancora molto sesso quindi per la proprietà transitiva…”.

Una risposta secca che non lascia spazio a dubbi quindi e che toglie ogni fraintendimento rispetto a quanti in questi anni hanno sempre pensato che per via dei quasi 30 anni di differenza di età tra di loro ci fosse poca intimità sotto le lenzuola.