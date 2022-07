Bambino di 9 anni morto dopo una lunga lotta contro la malattia, una dolorosa perdita per la famiglia e per la sua squadra di calcio.

Leonardo Zanon non ce l’ha fatta, la malattia è peggiorata portandolo in cielo. Il bambino frequentava la quarta elementare nella città di Malo (Vicenza), dove viveva con la sua famiglia. Qui faceva parte anche della squadra calcistica dei Pulcini 2013 al quale era particolarmente affezionato.

Il bimbo aveva partecipato all’ultima partita nel mese di febbraio. Poi è stato costretto ad assentarsi per diversi mesi quando le sue condizioni di salute si sono aggravate, impedendogli la presenza a scuola e agli allenamenti. Poi il tragico epilogo nei giorni scorsi.

Malo, bambino di soli 9 anni muore per un male incurabile: il cordoglio della sua squadra

Leonardo ci lascia a soli 9 anni. Il bambino aveva scoperto la malattia alcuni mesi fa quando era stato sottoposto alle analisi e alle visite mediche da cui è emersa la terribile diagnosi: un male incurabile. Sono iniziate, dunque, le cure per cercare di salvargli la vita, ma tutto è stato inutile. Nei giorni scorsi, il piccolo è morto all’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

A dare il triste annuncio è stata l’Associazione Sportiva USD Malo 1908 che sulla propria pagina Facebook ha scritto: “Una notizia che non avremmo mai voluto dare. Leonardo è salito in cielo. La società Nerostellata esprime tutta la vicinanza alla famiglia per la perdita dell’amato figlio. Piccolo Nerostellato Leonardo porta nei campi da calcio in paradiso la stella sempre sul cuore“. La squadra del bambino e tutto il paese sono rimasti sconvolti e si sono stretti intorno alla famiglia e al suo dolore.

Sono stati innumerevoli i messaggi di vicinanza e condoglianze ricevuti dalla famiglia. Tutti speravano in una ripresa di Leonardo e di poterlo rivedere sul campo e a scuola, ma purtroppo la malattia ha prevalso. I funerali si terranno domani, mercoledì 27 luglio, alle 15:30 presso il Duomo di Malo, dove chiunque potrà recarsi per dare un ultimo saluto a Leonardo.