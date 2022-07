“Piango per te Michael” Schumacher, le lacrime della moglie. Oggi è un giorno triste

Lacrime a dirotto per Corinna, nota al pubblico come la moglie del pilota campione, Michael Schumacher. Cosa è accaduto di recente che l’ha resa triste.

Michael Schumacher è noto a tutti come il pilota della F1 più grande di sempre. La sua carriera è costellata da successi incredibili, raggiunti all’ultimo respiro.

L’ex campione della Ferrari ha sbarrato la strada a diversi piloti del suo tempo, prendendosi puntualmente la scena e arrivando al titolo.

Il 7 volte campione del mondo con la monoposto della scuderia italiana di Maranello è scomparso dai riflettori nel lontano 2013, in seguito ad un brutto incidente. In quell’occasione, Michael che si divertiva insieme alla famiglia e il figlio Mick, sulle Alpi francesi con gli sci, subì una grave lesione cerebrale.

Un tonfo con la testa rivestita per sua fortuna dal casco, sulla punta di uno scoglio, lo costrinse ad una corsa disperata in ospedale per un intervento chirurgico delicato e di emergenza

Michael Schumacher, la moglie Corinna scoppia in lacrime: il pianto della disperazione

Nonostante fossero passati ben nove anni dall’ultima volta che abbiamo visto Michael Schumacher in tv e ai microfoni prima dell’incidente, ne è trascorso di tempo.

Da quel giorno gli impedimenti fisici e psichici del sette volte campione di Formula 1 hanno costretto Schumacher a stare lontano dai riflettori. Il pilota tedesco è ricoverato in una clinica di Maiorca, i cui medici furono determinanti per rianimarlo e togliergli l’etichetta di “incosciente”.

A fare le veci del campione della Ferrari, ad oggi sono la moglie, Corinna e i figli, accompagnati da Jean Todt, mentore e amico di vita di Michael.

In seguito ad un evento a Colonia, in Germania, sua terra natia, Schumacher era atteso per il ritiro del Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia. Naturalmente il campione non ha potuto presentarsi di persona e al suo posto ci hanno pensato i figli e la moglie, Corinna.

Quest’ultima, dopo un lungo e scrosciante applauso rivolto al marito è scoppiata in lacrime, palesando un’evidente commozione.

Corinna era molto triste ma nonostante tutto ha voluto spendere parole d’elogio per il marito con l’augurio di ritornare presto alla normalità. Accanto a lei c’era anche l’amico del pilota, Jean che ha confidato alla stampa un segreto.

Il pilota tedesco nonostante fosse bloccato dai postumi del terribile incidente non si perde una gara di F1 in tv. Michael sarà rimasto davvero sbalordito ed emozionato dal vedere il figlio, Mick agguantare i primi punti da professionista (ottavo posto), in un campionato del mondo.