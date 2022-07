Ennesimo incidente stradale, questa volta in Puglia, nella zona di Taranto. Decedute una 52enne e sua figlia di 11 anni; l’auto della donna avrebbe impattato contro un camion

Francesca Maria Natale, di 52 anni, stava viaggiando a bordo della sua macchina con i suoi tre figli, quando si sarebbe andata a scontrare contro un tir.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio 25 luglio tra Ginosa e Laterza, sulla strada statale 580, lo stesso tratto che nei giorni scorsi aveva visto numerose altre morti.

Grave incidente tra auto e camion vicino Taranto. Perdono la vita mamma e figlia; trasportato in ospedale anche il conducente del tir

La donna era alla guida della sua Ford Fiesta e sembrerebbe, secondo le prime ipotesi delle forze dell’ordine, che l’impatto con il camion sia avvenuto per una mancata precedenza data.

Il forte scontro ha provocato due vittime, la mamma e una dei suoi tre figli. Per loro due non c’è stato niente da fare, sono morte sul colpo, mentre gli altri figli della 52enne, anch’essi a bordo della vettura, sono stati ricoverati all’ospedale di Castellaneta. Una tragedia, questa, che ha spezzato per sempre un nucleo familiare.

Anche il conducente del mezzo pesante ha riportato alcune ferite. I medici del 118 hanno cercato di stabilizzarlo sul luogo dell’incidente per poi trasportarlo urgentemente al pronto soccorso.

Francesca Maria Natale era una insegnate di sostegno, viveva ad Altamura insieme alla sua famiglia. La figlia morta con lei nel tragico scontro, invece, si chiamava Nicole Lorusso e aveva appena 11 anni.

In queste ora verranno portate avanti le indagini per capire come si sia effettivamente verificata la triste vicenda; le forze dell’ordine hanno dapprima chiuso al traffico la porzione interessata di strada, mentre al momento stanno analizzando tutti i rilievi effettuati sul luogo dell’impatto. Per poter, però, ricostruire in maniera più concreta e dettagliata la dinamica dei fatti saranno necessari ulteriori accertamenti e valutazioni sempre ad opera degli inquirenti.