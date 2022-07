Supermercato, ecco quali sono le preferenze degli italiani. La classifica mostra il quadro completo: uno li sbaraglia tutti

Oggi la parola d’ordine nella vita di tutti i giorni è risparmio. Tempi duri per tutti, anche per gli italiani che cercano di risparmiare anche sulla spesa senza rinunciare però alla qualità. Quale supermercato scegliere allora tra i tanti che si trovano in città e non solo?

Gli italiani hanno le idee chiare, c’è un marchio che è in testa a tutti gli altri. A rivelarlo è l’indagine eseguita da Altroconsumo che ha chiesto agli acquirenti quale sia il market al quale si rivolgono con costanza e perché. La risposta è davvero inaspettata, ha vinto lui!

Supermercato, il migliore in assoluto per gli italiani

Prodotti di buona qualità e prezzi convenienti, è questo il mix che cercano gli italiani per fare la spesa nella quotidianità. Ma dove? Certamente come rivela il sondaggio di Altroconsumo in un unico posto per questioni di tempo ed organizzazione.

Gli acquirenti preferiscono avere tutto a portata di mano potendo acquistare tutto quello che serve nello stesso posto. Guardano ovviamente alla qualità e al risparmio, senza tralasciare anche un ambiente curato e pulito e dove non si creino lunghe file alle casse per pagare.

Chi la spunta tra tutti? Certamente i discount ma non solo secondo gli oltre novemila soci intervistati. Sul podio della classifica arriva Aldi, il miglior supermercato in assoluto, anche se diffuso soprattutto al nord. Segue un altro grande must, Eurospin e poi Prix. Sono questi, tutti e tre discount, i supermercati favoriti dagli italiani.

Sorprende la bassa posizione di Lidl, solo settimo, superato da Tuodì, MD Discount e DPiù. Più sotto troviamo In’s, Penny Market e Tois. Insomma i discount hanno la meglio su tutte le altre catene perché sono economici per il 21% degli intervistati ma anche perché offrono tutto facilitando la vita degli acquirenti.

Non mancano poi scelte anche diverse tra chi rimane fedele all’Ipercoop per via della vasta gamma di prodotti proposti e chi l’Esselunga per la qualità.