Al Bano, terremoto in casa Carrisi, la figlia è stata cacciata: trovata la colpevole. Disastroso…

Al Bano Carrisi, distrutto dalla decisione. Una simile situazione mette in agitazione tutta la famiglia, scopriamo che cosa succede.

Nell’intrigata vicenda c’è ancora una volta lo zampino di Romina Power, è ormai nota a tutti la storia d’amore che i due artisti hanno vissuto a cominciare dai primi anni ’60, quando giovani e belli si sono conosciuti sul set del film Nel Sole.

Romina si era trasferita in Italia da Los Angeles negli anni ’60, era un periodo molto triste vista la prematura scomparsa del padre, ma la sua forza di volontà le ha permesso di superare il lutto con facilità. La conoscenza di Al Bano, giovane cantante pugliese, ha sicuramente aiutato a risanare le ferite.

Cosa succede tra Al Bano e Romina? Questa è davvero incredibile

Dopo una brevissima frequentazione Al Bano e Romina decidono di convolare a nozze, visto il grande amore che li univa. Da questo matrimonio nascono, Ylenia, Yari, Cristel, Romina Jr, purtroppo la vita ha messo a dura prova la famiglia Carrisi ed una grave perdita segna la fine della relazione tra Romina ed Al Bano.

Era il 1994 quando Ylenia scompare nel nulla. La ragazza dopo anni non è mai stata ritrovata e nessuno è a conoscenza di dove sia finita o che fine abbia fatto.

I sogni di gloria e la tanto agognata e millantata (sul palco) Felicità svanisce nel nulla ed Al Bano e Romina si separano per sempre, lei ritorna in America, lui si rifà una vita con la showgirl Loredana Lecciso, con la quale ha messo al mondo Jasmine ed Al Bano Jr.

Nell’intricata faccenda venuta alla ribalta qualche ora fa, c’entra proprio Jasmine, giovane cantante emergente molto conosciuta dalle nuove generazioni grazie ai social e grazie a qualche comparsa televisiva. Sembra proprio che per colpa di Romina la giovane Jasmine sia stata messa da parte.

Dopo il doloroso addio durato diversi anni, Romina ed Al Bano si sono riavvicinati ed hanno ripreso ad esibirsi in diversi programmi televisivi e diversi concerti. Jasmine è una giovane artista emergente e supportata da papà Al Bano sta avviando la sua carriera.

Padre e figlia avrebbero dovuto partecipare alla nuova edizione di “The Voice Senior”, il cantante sarà occupato con Romina ed Antonella Clerici afferma: “Probabilmente Albano sarà costretto a dire di no perché in autunno riprendono i suoi concerti con Romina in giro per il mondo”.

Fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che Jasmine non potrà partecipare, in qualità di giudice al programma non essendo accompagnata dal padre. Questa decisione ha ferito molto Al Bano che non si capacita del perché la figlia non possa partecipare al programma anche senza di lui.