Antonella Clerici: “Assurda la sua reazione”, dopo la FOTO il commento inaspettato. Fan senza parole: è allucinante

Antonella Clerici non smette di creare rumors sui social, questa volta ha attirato l’attenzione di una persona in pericolare ed il commento è allucinante.

Nata a Milano nel 1963, Antonella Clerici, è una delle conduttrici più amate ed apprezzate nel panorama televisivo italiano. La sua carriera inizia dopo la conclusione degli studi, consegue il diploma al liceo classico ed una laurea in giurisprudenza riportando una votazione di 110 e lode. Il suo sogno nel cassetto era quello di diventare magistrato ma uno strano scherzo del destino le mischia tutte le carte sul tavolo.

La sua gavetta inizia come cronica ed annunciatrice in televisione, il suo esordio risale nel 1985 per la rete Telereporter, immediatamente approda in Rai dove conduce Semaforo giallo, Oggi Sport e Dribbling. Dopo queste prime esperienze la sua carriera diventa un treno in corsa e programma dopo programma diventa sempre più amata ed apprezzata dal pubblico.

Antonella Clerici non se l’aspettava, ecco cosa succede

Antonella Clerici ha postato una semplicissima foto, è seduta all’aria aperta, i capelli mossi da un po’ di vento e gli occhiali da sole che le coprono gran parte del viso. Un commento non passa inosservato e scatena l’eutrofia dei fan.

A commentare lo scatto con un cuoricino è Mara Venier, sua collega molto amata nel mondo televisivo. Quella piccola emoticon vale più di mille parole ed i fan lo sanno benissimo, infatti sono in centinaia a rimarcare il commento inaspettato di zia Mara.

Antonella e Mara sono due amiche oltre che colleghe, in diverse occasioni hanno collaborato insieme per la gioia di milioni di telespettatori.

La Clerici è una vera garanzia, sui social è molto seguita dal momento che si mostra con estrema genuinità e semplicità, è sicuramente questa la chiave del suo stratosferico successo, apparire una donna normale che svolge un lavoro normale.