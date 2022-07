Cannavacciuolo e Locatelli hanno vissuto un momento di forte emozione: con loro una persona speciale: retroscena sorprendente.

Talento innato per i fornelli, carriera dagli incredibili traguardi, verve travolgente. Cannavacciuolo e Locatelli sono accumunati sia dalla loro passione per la cucina, sia per la loro carriera culinaria e televisiva.

Tra i loro piatti, ristoranti e format, entrambi sono diventati conosciuti al grande pubblico, diventando chef molto amati dagli italiani.

Colleghi a “Master Chef Italia”, dove hanno rivestito i panni di giudici, hanno condiviso avventure entusiasmanti insieme.

Questa volta a far sognare è un momento indimenticabile condiviso dai due cuochi, ma non solo: al loro fianco una terza persona speciale con cui hanno fatto un qualcosa di indimenticabile. Il retroscena è clamoroso, nessuno se lo aspettava.

Cannavacciuolo e Locatelli lo fanno davvero: momento emozionante

Emozioni a mille per Cannavacciuolo e Locatelli. Uno al fianco dell’altro hanno vissuto un’esperienza unica, aggiungendo così ai ricordi vissuti a “Masterchef” uno nuovo molto toccante.

A fare da pilastro in questo momento, non poteva non essere che il cibo: i cuochi hanno condiviso una gustosa cena con un giovanissimo collega, creando un trio che ha fatto sognare il pubblico.

Si tratta di Giovanni Ricciardella: classe 1991, di Milano, ha accolti i due pezzi da novanta della cucina nel suo locale servendogli piatti gourmet. Un grande onore per la giovane promessa che ha debuttato nel settore da giovanissimo, apprendendo i segreti della cucina proprio da maestri come Cannavacciuolo.

Il momento è stato immortalato sui social: il 32enne ha condiviso gli attimi trascorsi con i suoi idoli, mostrandosi molto felice di averli accolti nel suo ristorante.

“Cucinare una cena nel mio ristorante al @ristocascinavittoria per @antoninochef e @giorgiolocatelli1 , penso che non ci sia altro da aggiungere.

È stato un’ emozione vederli seduti nella nostra realtà e gioire davanti a tutti i piatti degustati”, le parole condivise nella didascalia al post Instagram di Ricciardella che dimostrano la grande emozione vissuta a seguito della cena tra chef.