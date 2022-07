Chanel Totti, nella sua stanza il dettaglio struggente che ricorda mamma e papà

Chanel Totti, a distanza di alcuni giorni emerge qualcosa che fa veramente male. Croce e delizia, tutto legato alla sua cameretta

Sono da giorni sulla bocca di tutti ormai e molto probabilmente ci resteranno per molto tempo ancora. Francesco Totti ed Ilary Blasi dopo aver ufficializzato la loro separazione non hanno pace. Il gossip li assedia e basta anche un piccolo dettaglio per scatenare un polverone mediatico.

Del resto i due avevano certamente messo in conto tutto questo. Sono stati da sempre una coppia emblematica dello showbitz ed il sol pensiero che tutto questo non esista più ha scatenato un vero putiferio tra il pubblico.

Trascinati nel vortice ci sono, ovviamente, anche i figli della coppia, Christian, Chanel e Isabel che in un primo momento sono “scappati” con mamma Ilary in Tanzania. Ora sono di nuovo in Italia e secondo i ben informati trascorreranno le vacanze anche con papà Francesco ma senza Noemi, per le presentazioni c’è tempo.

Tra i tre certamente Chanel è la più esposta. È lei che tramite i social manda spesso qualche messaggio in codice. E poi c’è la sua cameretta che svela il dettaglio nostalgico.

Chanel Totti, la sua cameretta ed il ricordo che commuove

Certamente la separazione per i piccoli di casa Totti non sarà stata facile da accettare come non lo è per nessun figlio di una coppia che si dice addio. Per loro però è tutto molto più enfatizzato dal clamore mediatico e dalle tante indiscrezioni che trapelano su mamma Ilary e papà Francesco.

E anche se si cerca di rimanere freddi e distanti dal gossip, alcune cose sono così forti che non sempre si può rimanere impassibili. Per Chanel basta riguardare sui social alcuni contenuti che sono diventati virali per ricordare dei momenti di serenità che adesso sembrano forse troppo lontani.

Ricordate le Instagram Stories nelle quali Ilary ha mostrato a tutti la cameretta della figlia? Tanti i dettagli in una stanza minimal, come il quadro di Chanel, brand di alta moda a cui è ispirato il suo nome ma anche le raccomandazioni di Ilary verso la figlia: stare attenta a non farsi “fregare” dal fratello nel momento dell’apertura di una teca con dei risparmi.

Una gag che è diventata subito virale e che risale alle primissime puntate della messa in onda de “L’Isola dei famosi”. La crisi tra Ilary e Totti era già in atto? I due già fingevano ed i figli non sapevano nulla? Ricordarlo è dolce ma amaro nello stesso tempo perché mamma e papà erano comunque ancora insieme e sotto lo stesso tetto.