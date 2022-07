Eurospin sorprende sempre, è corsa all’elettrodomestico più ambito: solo 49,99 euro, mai visto prima

Non può mancare in casa, soprattutto se venduto ad un prezzo così concorrenziale che sta creando non poche code fuori dagli store di tutta Italia.

Da quel 1993 ne ha fatta di strada! Oggi Eurospin è una delle catene di discount tra le più amate che non propone sono prodotti convenienti per le tasche dei consumatori italiani ma anche sempre maggiore attenzione al cliente con ambienti puliti, ben organizzati, ampi parcheggi esterni, ed un sito web efficiente in cui è possibile vedere le offerte del giorno e quelle settimanali.

Per essere sempre competitivo con le altre realtà sul territorio, anche Eurospin spesso propone offerte vantaggiose e articoli scontatissimi per arricchire il proprio bagaglio di elettrodomestici casalinghi e prodotti per l’igiene personale. L’ultimo proposto è un vero affare che non possiamo lasciarci scappare!

Eurospin: arriva l’elettrodomestico più amato in cucina. L’offerta sta per scadere

Come dicevamo Eurospin nasce nel 1993 su iniziativa di quattro famiglie di imprenditori che già da tempo lavoravano nel settore della GDO, quindi erano lungimiranti sul lavoro da compiere. I fondatori sono i Pozzi Dugan (Lombardia), i Mion di Migross (Verona), gli Odorizzi (Cooperativa trentina Dao) ed i Barbon di Vega (Treviso).

Diffusa in modo capillare in tutta la Penisola, la catena sta riscuotendo molto interesse per l’ultimo elettrodomestico messo in vendita a soli 49,99 euro, molto inferiore rispetto al prezzo medio di mercato per un prodotto similare.

Si tratta dell’impastatrice a marchio Telefunken della capacità di 3,5 litri che dal 21 luglio scorso sta provocando grandi code fuori dagli store e in molte sedi è già sold out.

Come i migliori modelli più costosi, ha una potenza da 500 w, una ciotola in acciaio inox, 6 livelli di potenza e 2 set di fruste. È possibile acquistarla non solo in loco ma anche sul sito ufficiale eurospin.it, basterà poi prenotare un punto fisico vicino casa e ritirarla.

Ottima per impastare il pane, la pizza, l’impasto dei biscotti e quello della pasta fresca e dare vita a manicaretti incredibili da mangiare con la famiglia o condividere con gli amici.