La prova del nove è una visione paradisiaca e arriva in mare aperto: Laura Chiatti perfetta di palle sfoggia lo slip inesistente.

A meno di una settimana dal suo quarantesimo compleanno Laura Chiatti ha scelto la meta per le sue vacanze estive e ha desiderato condividere con i suoi fan uno scorcio paradisiaco di quest’ultima che la vede, stavolta, come sua assoluta protagonista.

I festeggiamenti, a sorpresa, dello scorso 15 luglio hanno rappresentato per la pluripremiata attrice una buona dose di vibranti emozioni per inaugurare al meglio la stagione estiva 2022. Ora, la “Sirenetta” – come la soprannominerà l’amica e collega Michela Quattrociocche per l’occasione – è finalmente approdata nella destinazione dei suoi sogni. E sembra non vedere l’ora di documentare i momenti “clou” del suo viaggio.

“Beccatevi questa” Laura Chiatti perfetta di spalle: lo slip è inesistente – FOTO

Messi da parte gli impegni lavorativi per alcuni giorni, l’attrice originaria di Castiglione Del Lago si trova a bordo di un yacht pronta a iniziare una nuova avventura.

“Vestiti di cielo e di stupore” scrive in didascalia la nata sotto il segno del Cancro citando alcuni versi dello scrittore, in perenne ricerca delle meraviglie, Fabrizio Caramagna. Stavolta, portando al mare i suoi oltre 1,1 milioni di follower su Instagram, sarebbe la giusta volta per l’attrice di mostrare un meraviglioso affresco sul Mediterraneo.

“Beccatevi questa“, suggerirà un utente tra i molteplici apprezzamenti al contenuto appena pubblicato in rete. La recente interprete nella commedia di Francesco Apolloni, “Addio Al Nubilato”, ha infatti dato ufficialmente inizio alle sue vacanze nel migliore dei modi. Al fianco del suo amore, l’attore Marco Bocci. Laura coglie inoltre l’occasione per augurare stavolta un “buon compleanno” ad un amico di lunga data.

Infine, per quel che riguardo “lo slip inesistente“, citato nei commenti al post come prova della “perfezione” della sua silhouette statuaria, si rivelerà – pochi scatti più tardi, nel mezzo delle grotte locali – come un bellissimo costume intero in texture a pois. Il quale lascia scoperta la schiena dell’attrice che sembra prepararsi per un’abbronzatura “ad hoc”.