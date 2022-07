Kate Middleton e Meghan Markle sono state messe all’angolo dalla Regina Elisabetta. Un rigido dettame le ha costrette a un gesto sofferto: film diverso per un’altra reale.

Se si fa parte di una famiglia reale, non si può di certo pensare che la propria vita non sia scandita da rigide regole. Il ruolo di Royal porta con sé molti benefici, ma anche molti pesi. L’esistenza di un reale, infatti, è immersa nel lusso: da dimore immense, a vestiti e gioielli di grande pregio, al tempo libero, ogni desiderio materiale è soddisfatto.

Quello che può invece essere messo a repentaglio è la libertà: non si può scegliere a proprio piacimento, ma bensì bisogna seguire il protocollo.

Ben lo sanno Kate Middleton e Meghan Markle – mogli rispettivamente di William e Harry – che nel tempo hanno dovuto fare i conti con l’etichetta. Se la Duchessa di Cambridge si è mostrata più tollerante adattandosi alle regole di Corte, diverso è stato per Meghan ribellatasi a tal punto da dire addio a Palazzo – trascinando così se il marito – nel 2020.

Malgrado tutto, in una specifica situazione emerge come Kate e Meghan siano state costrette a un gesto sofferto imposto dalla Regina. Diverso trattamento invece per un’altra parente.

Kate e Meghan: costrette a farlo, la Regina chiude un occhio per un’altra reale

La collezione dei gioielli reali ha un valore inestimabile: composta da diamanti e pietre di ogni tipo, tra le pregiate proposte non manca la tiara, accessorio passato alla storia.

Un oggetto di classe indossato in occasione dei Royal Wedding: come Lady Diana, anche Kate e Meghan l’hanno sfoggiata durante le loro nozze. Dopo il matrimonio, come da protocollo, entrambe hanno restituito l’accessorio (nel dispiacere totale) che è tornato, così, nella collezione di gioielli della Corona.

Un obbligo sofferto, visto il legame con il prezioso oggetto, desiderato da ogni donna. Diverso epilogo invece per un’altra reale: si tratta della moglie del Principe Andrea, Sarah Ferguson che dopo le nozze con il figlio della Sovrana – nel 1986 – ha potuto tenere la tira indossata.

Realizzata con diamanti da 5 carati, questo è stato dettato dal fatto che il gioiello è stato creato appositamente per l’occasione, battezzandolo “York Diamond Tiara”.

Diverso per Kate e Meghan: entrambe hanno indossato tiare antiche, legate alla storia della Monarchia, vedendosi così costrette a restituirle e non poterle tenere come ricordo del giorno tra i più emozionanti delle loro vite.