Le voci di una possibile spaccatura interna tra i duchi di Sussex sono sempre più forti e vorrebbero un divorzio imminente tra i due.

Poche settimane fa Meghan Markle e Harry si sono recati presso l’abitazione della conduttrice americana Oprah Winfrey, e l’oggetto del contendere è stato ipotizzato in una seconda intervista pubblica, quasi un anno e mezzo dopo la prima del 7 marzo 2021 che ha dato vita definitivamente al taglio netto dei rapporti con la famiglia reale inglese.

Questo può far sembrare che i due sono più uniti che mai, però a sentire voci vicine ai due le cose non sarebbero però proprio così idilliache.

Tra Harry e Meghan le discussioni negli ultimi tempi sono aumentate a dismisura e questo per via della volontà del principe di poter riallacciare i rapporti con la sua famiglia che invece ha tagliato proprio per stare in America con la moglie.

A tutto ciò però la duchessa non avrebbe reagito nel migliore di modi confermando al marito la sua volontà di divorziare se le cose non trovassero presto una soluzione.

Harry e Meghan Markle, i segnali del divorzio imminente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan & Harry (@dukeandduchessofsussexdaily)

Le indiscrezioni sulla crisi coniugale dei Sussex sono emerse dopo che la coppia è tornata in Inghilterra per il Giubileo della Regina in cui Harry ha avuto modo di parlare con il fratello e la cognata.

A confermarlo anche la rivista tedesca In Touch che ha riportato le parole di Duncan Larcombe, esperto in questioni reali che conosce personalmente il Principe fin dalla tenera età.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Loredana, addio ad Al Bano: lei tra le braccia di un altro uomo

Questi ha infatti recentemente dichiarato: “Penso che uno dei segnali più evidenti che la relazione non va bene, sta nel fatto che Harry si sia isolato da tutte le persone che lo amano”.

In California inoltre Meghan è sempre più assorbita da progetti ed eventi di natura politica e umanitaria, in cui il suo animo femminista ha preso il sopravvento, mentre il secondogenito di Diana è diventato un abile giocatore di polo verso cui riversa moltissime energie.

Quindi vite separate e molti malumori legati al fatto di una palpabile volontà di Harry di tornare a “casa”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Silvia Toffanin, niente matrimonio: Pier Silvio ha deciso il loro futuro

Sempre voci vicine ai reali hanno chiarito che Meghan si sarebbe dichiarata integerrima a voler tenere con sé i figli in caso Harry volesse tornare a casa in Inghilterra, anche a costo di passare per le vie legali.

Per contro alcuni membri dello staff di Palazzo, hanno confermato che in caso di divorzio il Principe non rinuncerà mai alla custodia dei figli, Archie e Lilibet. Come andranno le cose? Sembra che il matrimonio, ad appena 4 anni dal “sì” reale, sia sul filo del rasoio.