Silvia Toffanin, niente matrimonio: Pier Silvio ha deciso il loro futuro

Silvia Toffanin ed il futuro: Pieri Silvio pensa proprio a tutto. Per lei solo il meglio perché il matrimonio è solo un accessorio

Sono una delle coppie più in vista dello showbitz eppure anche una delle più riservate. Stanno insieme da circa 20 anni, hanno due bambini ed una famiglia meravigliosa ed è difficle scavare nella loro sfera più intima. Parliamo di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi a cui i riflettori della mediaticità proprio non piacciono, nonostante è con essi che lavorano. Quando si torna a casa, tutto si spegne e conta solo la loro felicità ed il loro riserbo.

I due nonostante facciano coppia fissa da tantissimo tempo e abbiano costruito una meravigliosa famiglia, non sono sposati. Un tema che ricorre spesso e di cui ha parlato anche la conduttrice di “Verissimo”. Ora però arriva la decisione definitiva: nessun matrimonio ma ben altri programmi in agenda.

Silvia Toffanin, il regalo di Pier Silvio è doppio: che emozione

Il matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi al momento non è contemplato. Il figlio del Cavaliere non si esprime su queste cose, la compagna altrettanto se non in rare occasioni. Più volte ha specificato che il matrimonio è un elemento accessorio perché lei ed il suo compagno, padre dei suoi bambini, si sentono come se fossero sposati.

Ma c’è un gesto molto importante che Pier Silvio ha fatto per la sua famiglia: l’acquisto di una meravigliosa villa a Portofino, la loro cittadina del cuore. Quando possono “scappano” sempre lì approfittando della tranquillità e della magia del luogo nel quale i bambini possono anche giocare in serenità e respirare aria buona.

Si tratta di Villa San Sebastiano, una residenza magnifica con 9 camere da letto, 7 bagni, piscina ed un giardino meraviglioso con ettari di verde tra frutteti e vigneti. Da settembre Silvia, il compagno ed i bambini dovrebbero trasferirsi in quella che diventerà la loro nuova dimora. Un regalo magnifico e pieno di significato quello che l’ad di Mediaset ha fatto alla sua compagna.

Ma non è finita qua. Per lei anche un altro cadeau: una prima serata su Canale 5 con l’inizio della nuova stagione televisiva. Oltre alla conferma del doppio appuntamento di “Verissimo” al sabato e alla domenica, alla Toffanin andrà la conduzione de “La Talpa” o di “Uomini e Donne Vip”.