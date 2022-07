Ballando con Le Stelle, prima del “matrimonio con LUI” a settembre: Suor Cristina, da “The Voice” al ballo, all’amore…

Il percorso di Suor Cristina, uscita alla ribalta con “The Voice Senior” e affermatasi grazie all’amore per il ballo fa discutere ancora oggi.

Nonostante fossero trascorsi tre anni dall’ultima volta che Suor Cristina è uscita allo scoperto, il suo percorso di vita fa discutere e non poco.

Appartenente all’ordine delle “Suore Orsoline” della Sacra Famiglia, lo pseudonimo di Cristina Scuccia decide di dare una svolta importante alla sua vita. La voglia di sorprendere e sorridere alla vita l’ha spinta sotto i riflettori dello spettacolo.

Eccola dunque arrivare in pompa di magna sulle emittenti televisive principali d’Italia, con la partecipazione a “The Voice of Italy”. L’intermediazione di J-Ax è risultata cruciale per il nuovo percorso professionale della figura ecclesiastica più nota ai telespettatori.

Grazie al cantautore, la suora è riuscita addirittura ad avere un successo così enorme da coinvolgerla a sottoscrivere un contratto discografico con la “Universal Music“, nelle vesti di cantante

Suor Cristina, da “The Voice of Italy” al ballo fino all’amore, il passo è breve: come sono andate le cose

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Suor Cristina OSF (@suorcristinaosf)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Antonella Clerici: “Assurda la sua reazione”, dopo la FOTO il commento inaspettato. Fan senza parole: è allucinante

La ribalta sotto i riflettori dello spettacolo di Suor Cristina è durata finchè nella quotidianità della personalità ecclesiastica siciliana è balzato in testa l’amore.

Dal passato emerge una relazione molto profonda con un tale di nome Lucio, del quale si ‘disfa’ prima di sposare la causa di una nuova promessa, alla quale è rimasta definitivamente fedele.

La contraddizione, nonostante il nuovo ‘matrimonio‘ previsto per Suor Cristina è rimasta finchè la diretta interessata ha rotto il silenzio e messo tutti a tacere.

Si arriva all’anno 2019 dove la suora ottiene la consacrazione definitiva nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a “Ballando Con le Stelle”. Durante le performances ricche di entusiasmo che hanno fatto innamorare migliaia di telespettatori, Suor Cristina ottiene un meritato se non stretto, ottavo posto nella graduatoria finale recitata da Milly Carlucci.

Qualche mese dopo, ovvero a Settembre dello stesso anno, ecco realizzarsi la nuova promessa di “matrimonio” con il lui che in cuor suo ha sempre desiderato avere accanto.

Il riferimento è ad una spiazzante vocazione nei riguardi di Dio e dei voti perpetui ottenuti. La decisione presa ha gettato nel calderone delle critiche la Suora più rappresentativa della tv.

L’ombra di una nuova scorpacciata di polemiche, già sollevate per la non compatibilità rilevata con la ‘voce’ dei riflettori dello spettacolo era dietro l’angolo.

Poi nel tempo è prevalsa la volontà esplicita della protagonista di sposare la causa del Signore, che ha preso il sopravvento su tutto e tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Michelle Hunziker non si nasconde più ed esce allo scoperto insieme a LUI: beccata in flagrante

D’altronde come recita un noto detto: “Al cuor non si comanda” e il medesimo discorso non può che valere anche per la tanto discussa Suora della tv.