“Non è stato facile” Francesca Musci e il parto che non dimenticherà in fretta

La ex protagonista di MAPV ha dato alla luce il suo primogenito anche se il parto non è stato come avrebbe sperato. Le sue condizioni di salute sono ancora sotto osservazione.

Finalmente, dopo tanto attendere, il piccolo Riccardo Ghiselli Musci è nato il 26 luglio scorso alle 4.34 di mattina con un peso registrato di 3 chili e 350 grammi.

La gravidanza di Francesca Musci, ex concorrente di “Matrimonio a prima vista”, è stata serena e senza traumi, fino agli ultimi giorni in cui il suo piccolo ha faticato per voler uscire dal grembo materno.

La giovane è stata costretta quindi ad un ricovero forzato presso l’ospedale di Desio e ad un cesareo d’urgenza che lei stessa ha raccontato con poche parole tramite le Instagram stories.

Vediamo Francesca molto provata, accanto al suo Andrea Ghiselli che però è la felicità fatta persona. Sentiamo come sta la neo mamma e come si comporta il suo piccolo nei primi giorni di vita.

Francesca Musci come sta? Il ricovero d’urgenza nella notte e tanta paura

La mamma non ha ancora avuto modo di spiegare nel dettaglio come sono andate le cose. La sera del 25 luglio era a casa con Andrea intenta a preparare la cena, poi lo stacco dai social fino la mattina successiva in cui ha svelato la nascita del piccolo.

Visto che il termine ultimo stabilito dai medici era passato da qualche giorno, i sanitari devono aver pensato bene di indurle il parto. Francesca solo ieri si è limitata a raccontare piccole cose su quel giorno, ancora stremata da quanto accaduto:

“Sono ancora un po’ scombussolata. Siamo finiti in un cesareo di urgenza, come molti di voi hanno intuito dalle mie fantastiche calze (anti trombosi, ndr)”, spiega.

“Non sono stati giorni semplici, cioè un giorno. Oggi ho iniziato a carburare un pochettino, ieri veramente non era giornata”, recita con la voce fioca ma gli occhi sereni consapevole che il suo bambino sta bene. Dovrà restare in osservazione ancora qualche giorno prima di poter portare Riccardo a casa custodito dall’affetto di amici e parenti.

Congratulazioni Francesca, da tutta la redazione di Yeslife!