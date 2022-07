Lavatrice, falla in questo giorno: bollette meno salate, si risparmia un sacco di soldi

Per risparmiare in bolletta è importante mettere in atto strategie ad hoc: in fatto di lavatrice è necessario farla in questo giorno e in questi orari, il portafoglio gioirà.

Risparmiare con delle piccole abitudini in fatto di casa è importante per vedere le bollette non schizzare. In fatto di lavatrice si può risparmiare se la si fa in un determinato momento della giornata e in specifici giorni.

Fare la lavatrice accompagna le giornate di ogni famiglia: spesso la sia fa appena si ha tempo, ma questo può portare a criticità soprattutto in fatto di spese. Scegliere determinati orari e giorni settimanali in cui si aziona l’amato elettrodomestico può giocare un ruolo cardine per l’esito che si vedrà in bolletta.

Con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina e il conseguente aumento dei prezzi a livello energetico, risparmiare in casa diventata ancora più importante: per farla scegliere il momento in cui si usa la lavatrice cambia la partita.

Lavatrice, falla in questo giorno: risparmi un sacco di soldi

Se in estate a dare una botta alle bollette ci sono i condizionatori, il peso della lavatrice non scherza. Elettrodomestico di cui non si può fare a meno, è importante per contenere i suoi costi, accenderlo in determinate fasce orarie e giorni.

In primis però è importante fare un discorso a monte: comprare un modello dalla maggiore efficienza energetica, aiuta molto in quanto permette di consumare meno energia. Si spende un po’ di più all’acquisto, ma almeno si hanno benefici in termini di risparmio nel lungo periodo.

Per quanto riguarda la lavatrice se la si usa a 40 gradi si potrà contare su un uso minore di energia, senza rinunciare alla pulizia profonda. Per i capi non troppo sporchi si può optare per un lavaggio veloce di 15 minuti.

In fatto di orari è importante non farla nella fascia 1, in cui il costo dell’energia è più alto in quanto viene usata da un numero maggiori di persone: meglio azionarla – dal lunedì al venerdì – in quella 2 dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23. In fatto di giorni ideale il sabato in quanto la fascia 2 è più ampia: va dalle 7 alle 23.